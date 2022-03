Une biographie musicale de Lhasa de Sela sur Radio-Canada OHdio

Une biographie musicale de l'artiste américano-mexicaine, et montréalaise d’adoption, Lhasa de Sela a été mise en ligne mardi sur Radio-Canada OHdio. Cette plateforme propose aussi le spectacle Danse Lhasa Danse en version audio.

La biographie musicale de l’artiste a été réalisée par André Martineau à partir du livre Envoûtante Lhasa (Why Lhasa de Sela Matters), de Fred Goodman. Le récit de vie de la chanteuse est entrecoupé d’extraits musicaux et d’archives audio. Le tout est accompagné d’une postface de Bïa et Arthur H, deux artistes qui étaient proches de Lhasa.

Née en 1972 à Big Indian, dans l’État de New York, Lhasa de Sela est arrivée à Montréal au début des années 1990 pour rendre visite à ses sœurs inscrites à l’École nationale de cirque, avant de décider de s’y installer pour de bon.

C’est à Montréal, avec l’aide du guitariste et réalisateur Yves Desrosiers, qu’a pris forme son premier album, La Llorona, lancé sur l’étiquette Audiogram en 1997. Ses deux albums suivants, The Living Road (2002) et Lhasa (2009), ont également été conçus au Québec. Les trois albums de Lhasa de Sala sont d’ailleurs offerts sur la plateforme Radio-Canada OHdio.

Lhasa de Sela est partie trop tôt, le 1er janvier 2010, quelques mois après le lancement de son troisième opus au Théâtre Corona. La chanteuse de 37 ans combattait discrètement un cancer du sein depuis près de deux ans.

Le spectacle Danse Lhasa Danse

Créé en 2011 par Pierre-Paul Savoie et sa compagnie, PPS Danse, le spectacle Danse Lhasa Danse se veut un hommage à Lhasa de Sala par le biais de chorégraphies inspirées de son riche répertoire. Remanié en 2019 pour les 30 ans de PPS Danse, le spectacle est aussi offert sur Radio-Canada OHdio dans sa version audio, avec la participation de Bïa, d'Alexandre Désilets, de Geneviève Toupin et de Karen Young.

En complément à la biographie musicale, au spectacle et aux albums de Lhasa, Radio-Canada OHdio propose deux entrevues données par l’artiste à Radio-Canada : la première avec Marie-France Bazzo à l’émission Indicatif présent, en 1997, et l’autre avec Catherine Pogonat à l’émission Carte blanche, en 2004.