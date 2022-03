Hausse du PIB au 4e trimestre et pour l’année 2021

Statistique Canada ajoute que pour l’ensemble de l’année 2021, le PIB réel a affiché une croissance robuste de 4,6 % à la suite de la baisse en 2020 de 5,2 % provoquée par la pandémie de COVID-19.

La croissance du PIB réel a été stimulée par l'investissement des entreprises en ouvrages de génie, qui a progressé de 3,5 %, par les coûts de transfert de propriété en hausse de 14,3 %, lesquels comprennent les commissions et les taxes sur les transferts fonciers associés à la revente de maisons, ainsi que par l'accumulation des stocks.

L’agence fédérale a observé que les dépenses des ménages en services de restauration et en vêtements ont affiché une forte croissance en 2021, dans le contexte de la reprise de l'économie et des activités extérieures. De plus, le travail à domicile, l'épargne découlant de la réduction des déplacements ainsi que les faibles taux d'intérêt hypothécaires ont donné lieu à une augmentation des dépenses en logements.

Partout au pays, la construction de logements neufs, les reventes et les rénovations se sont accrues pour atteindre un niveau quasi record en 2021. La dette hypothécaire des ménages a augmenté de 10,3 % en 2021, une hausse sans précédent de 182,4 milliards de dollars.

Le revenu disponible des ménages a fléchi de 1,3 % au quatrième trimestre.

D’autre part, Statistique Canada a constaté que la rémunération des employés a progressé de 1,9 % au quatrième trimestre, après avoir augmenté de 2,9 % au troisième trimestre. Pour l’ensemble de l’année 2021, la rémunération était supérieure de 9,1 % à ce qu'elle avait été en 2020.