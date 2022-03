Les gens de T.-N.-L. font preuve de créativité pour soutenir l’Ukraine

Kristýna Adamová collecte des fonds pour UNICEF Ukraine par le biais de son entreprise, Newfoundland Floral Design. En tant que mère d'un enfant de trois ans, elle ne pouvait s'empêcher de penser aux mères ukrainiennes qui doivent s’occuper de leurs enfants tout en fuyant les attaques.

Je peux m'occuper de mon enfant et le nourrir, mais je ne peux pas m’imaginer ce que font les mères quand elles luttent pour survivre , dit la fleuriste.

Il fait froid. C'est juste dangereux. Et ils se font bombarder la nuit.

Selon le ministre ukrainien de la Défense, des centaines de civils ont été tués depuis le début de l'invasion jeudi. Des milliers d'autres ont été déplacés.

Kristýna Adamová fait don de tous les profits des bouquets vendus cette semaine et de 20 % des bénéfices des bouquets commandés à compter de la semaine prochaine jusqu'à la fête des Mères.

La collecte de fonds a commencé samedi et elle a déjà amassé environ 3 000 $ et les commandes montent en flèche. Elle raconte qu’elle est restée debout jusqu'à 4 heures du matin pour assembler des bouquets et qu'elle a recruté une équipe de bénévoles pour aider à la livraison.

« Terre-Neuve est vraiment une communauté, on ne peut pas simplement s'asseoir et regarder! » — Une citation de Kristýna Adamová, fleuriste

C’est sa mère qui l’a inspirée à se lancer dans cette campagne de financement. Près de la maison. Quand elle avait 18 ans, les forces du Pacte de Varsovie ont occupé Prague en 1968.

Les chars envahissaient la ville et les gens se faisaient tirer dessus , dit Kristýna Adamová. J'ai l'impression qu'elle le revit ça parce qu'elle connaît beaucoup d'Ukrainiens qui vivent actuellement cette catastrophe.

Surtout que la capitale de l'Ukraine, Kiev n'est qu'à environ une journée de route de Prague.

C'est littéralement comme d'ici à Gros-Morne.

Le village de Dildo à Terre-Neuve-et-Labrador a éclairé son nom en bleu et jaune en solidarité aux Ukrainiens. Photo : Gracieuseté : District de services locaux de Dildo

Peinture, affiche et pâtisserie

Des rassemblements massifs de solidarité avec l'Ukraine ont eu lieu dans des villes partout au pays, et Terre-Neuve-et-Labrador n'a pas fait exception. Un rassemblement à Saint-Jean Terre-Neuve a attiré des centaines de participants samedi.

D'autres petites entreprises ont donné de l'argent et Adam Young, un artiste de l'ile Fogo, a recueilli environ 25 000 $ pour l'organisme Voices for Children en Ukraine.

Le village de Dildo a décidé d’éclairer le panneau de sa communauté de type hollywoodien en bleu et jaune dans une démonstration de soutien au peuple ukrainien.

Krista Neville, propriétaire de Volcano Bakery à Conception Bay South, prépare des biscuits en forme de cœur décorés du drapeau ukrainien. Photo : Radio-Canada / Jeremy Eaton

Krista Neville, la propriétaire de Volcano Bakery à Conception Bay South, a commencé à faire des biscuits en forme de cœur décorés du drapeau ukrainien, et en fait don à la Croix-Rouge.

Vous voyez toute cette agitation qui se passe dans le monde et vous voulez juste faire votre petite part pour aider , explique-t-elle. Et la seule chose que je pensais vraiment pouvoir faire était de cuisiner.

Elle rapporte que le premier lot de 60 s'est vendu en une heure environ samedi matin. C'est comme un biscuit par minute , remarque-t-elle.

Krista Neville espère que d'autres petites entreprises vont suivre son exemple.

J'espère vraiment qu'il y a d'autres personnes capables d'utiliser leur talent, d'utiliser leurs capacités créatives pour de bonnes choses.