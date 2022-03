Ukraine : les multinationales se joignent à la riposte économique

Les géants industriels, financiers et énergétiques sont de plus en plus nombreux à suspendre leurs activités avec la Russie pour protester contre l’invasion de l’Ukraine . Mardi, le transporteur danois Maersk et l'armateur MSC Mediterranean Shipping ont suspendu leurs livraisons de conteneurs en provenance ou à destination de la Russie, alors que le Canada ferme ses ports à tous les navires russes.

Privée des services de MSC et de Maersk, la Russie, 11e économie mondiale, est maintenant privée de la majeure partie de sa capacité de transport maritime pour exporter et importer des biens, des matériaux et des matières premières.

Les deux transporteurs précisent qu’ils continueront cependant à livrer des biens essentiels, du matériel médical, alimentaire et humanitaire. En après-midi, l'armateur français français CMA CGM a annoncé des mesures similaires.

À Londres, le gouvernement britannique a fermé mardi tous les ports du pays aux bateaux battant pavillon russe ou appartenant à des intérêts russes. À Ottawa, le gouvernement canadien a annoncé qu'il fermerait lui aussi les ports et les eaux canadiennes aux bâtiments russes, y compris les bateaux de pêche.

Hier, les géants européens de l’énergie British Petroleum (BP) ainsi que Shell ont marqué le coup en annonçant leur intention de retirer leurs activités de Russie et de se départir de dizaines de milliards de dollars d’actifs pétroliers et gaziers en Russie.

TotalEnergies reste en Russie

La pétrolière norvégienne Equinor cédera également ses prises de participation dans des co-entreprises russes. Le groupe français TotalEnergies a, pour sa part, déclaré qu'il restait en Russie, mais qu'il n'y développerait pas de nouveaux projets. L’américaine Exxon Mobil aurait par ailleurs commencé à licencier des employés américains qui travaillent dans ses productions de pétrole et de gaz sur l'île de Sakhaline, dans l'Extrême-Orient russe.

De nombreux investisseurs et gestionnaires de fonds ont suspendu leurs activités sur les marchés russes pour faire pression sur Moscou. Photo : Reuters / Lucas Jackson

Or, il n’y a pas que les entreprises énergétiques et industrielles qui se mobilisent dans cette riposte économique face aux visées expansionnistes de Moscou en Ukraine.

De nombreuses banques et même les sociétés américaines de cartes de paiement Visa et Mastercard ont exclu de multiples institutions financières russes de leur réseau ou mis fin à leur partenariat avec des entreprises russes.

Confrontés à l’une des plus importantes levées de boucliers économiques qu’on ait vues en Europe depuis des décennies, les transporteurs russes se sont vu interdire l’espace aérien de l’Union européenne et de nombreux autres pays alors que la majorité des banques russes ont été exclues du système international d’échange de devise SWIFT. Ce à quoi s’ajoute le gel d’environ 630 milliards $ appartenant à la réserve de la Banque centrale russe.

Les grandes sociétés européennes de gestion d'actifs, dont les britanniques abrdn et Man Group, le suisse Pictet et le français Carmignac, ont aussi pris leurs distances des marchés russes et de la Bourse de Moscou, qui encaissent des baisses historiques depuis une semaine.

En dépit des efforts répétés du Kremlin pour soutenir sa monnaie nationale, la valeur du rouble a chuté hier de plus de 30 % alors que la Banque centrale russe augmentait son taux directeur de 20 %.

Les grands gestionnaires de fonds Liontrust, Swedbank, JPMorgan Asset Management et Danske Invest ont tous annoncé avoir suspendu l’activité des fonds impliquant des avoirs russes pour une durée indéterminée.

Les constructeurs automobiles

Chaque jour, davantage d’entreprises choquées par l’invasion de l’Ukraine répondent à l’appel des pays occidentaux qui incitent à une riposte économique massive dans cette crise historique en Europe.

Des compagnies aériennes continuent de suspendre leurs vols à destination et en provenance de la Russie, alors que les grands constructeurs automobiles, dont Volvo et General Motors, stoppent leurs exportations vers la Russie. Le constructeur japonais Mitsubishi Motors pourrait lui aussi y suspendre la vente de ses voitures, a rapporté mardi l'agence de presse Jiji. Ford, qui détient une participation de 50 % dans trois usines russes, n’a pas encore fait part de ses intentions.

Le géant mondial de l'équipement sportif Adidas a aussi rejoint le mouvement en annonçant mardi la suspension de son partenariat avec la Fédération russe de football [soccer].

Sur le web et les réseaux sociaux

Mise en service en 2005 sous le nom de Russia Today, RT, financée par l'État russe, la chaîne est régulièrement accusée en Occident de contribuer à la désinformation. Photo : AFP / Yuri Kadobnov URI KADOBNOV

La guerre économique dans laquelle s’est engagé l’Occident pour mettre à genoux l’économie russe et forcer le président Vladimir Poutine à retirer ses troupes d’Ukraine se livre également sur le terrain technologique. La multinationale Meta, maison mère de Facebook, a ainsi décidé de restreindre l’accès aux médias d’État russes Russia Today (RT) et Sputnik à ses plateformes dans l'Union européenne. Le géant YouTube bloque également les deux agences russes en Europe en ciblant les chaînes qui leur sont liées.

Twitter et Microsoft ont aussi pris des mesures lundi pour limiter la diffusion d'informations émanant d'organes de presse affiliés au gouvernement russe.

Jusque dans les salles de cinéma

Les pressions occidentales se font sentir jusque dans les salles de cinéma russes, où Warner Bros retire des écrans le film The Batman qui devait sortir cette semaine, faisant suite à la décision de Disney de suspendre la sortie de ses films dans les salles de Russie. Paramount a fait de même avec les films The Lost City et Sonic The Hedgehog 2.