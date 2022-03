Cathédrale de Rimouski : une demande d’aide de 1,4 M$ a été déposée

« Les gens étaient tannés que ça ne bouge pas, et là ils sont contents que ça bouge », lance le président de la Fabrique Saint-Germain, Jean-Paul Heppel. Si tout se passe comme prévu, la plus ancienne cathédrale catholique du Québec, ex aequo avec celle de Trois-Rivières, cessera de dépérir sous le regard des Rimouskois.