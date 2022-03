COVID-19 : un décès de plus au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les dernières données indiquent que 57 patients atteints de la COVID-19 sont hospitalisés dans les établissements de santé régionaux, soit deux personnes de moins que lundi. De ce nombre, cinq personnes sont traitées aux soins intensifs.

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) indique qu’il y a 627 cas actifs dans la région. Selon le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS), on dénombre 22 nouveaux cas déclarés par un test PCR et 20 cas autodéclarés.

Au Québec, la santé publique enregistre 14 décès supplémentaires. Le nombre d’hospitalisations a diminué de 7, pour se situer à 1439 patients hospitalisés.