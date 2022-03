Ottawa annonce une aide humanitaire de 100 millions de dollars pour l’Ukraine

Le gouvernement Trudeau a annoncé mardi une aide humanitaire supplémentaire de 100 millions de dollars destinée aux Ukrainiens qui font les frais de l'attaque russe sur leur pays, qu'ils aient quitté leur pays ou non.

L'annonce a été faite par le ministre canadien du Développement international Harjit Sajjan en réponse à l'appel d'urgence lancé par les Nations unies pour récolter 1,7 milliard de dollars américains à cette fin.

Nous continuerons à être là pour le peuple ukrainien. Aujourd'hui, demain et pour toujours , a-t-il tweeté après avoir annoncé la nouvelle lors d'une allocution par visioconférence à l'ONU pour le lancement de l'initiative.

« La vie des enfants en Ukraine a été plongée dans le chaos. Au lieu d’être à l’école, ils doivent se réfugier dans des abris contre les bombardements. Leurs terrains de jeux sont devenus des champs de bataille. Ils dorment dorénavant à même le sol. » — Une citation de Harjit Sajjan, ministre canadien du Développement international

L'offensive russe a fait 1 million de déplacés en Ukraine, et poussé plus de 660 000 Ukrainiens vers les pays voisins – Pologne, Hongrie, Slovaquie et Roumanie – selon le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés.

L'ONU estime que 12 millions de personnes à l'intérieur de l'Ukraine et 4 millions de réfugiés auront besoin de secours et de protection au cours des prochains mois.

« Nous assistons à ce qui pourrait devenir la plus grave crise de réfugiés en Europe de ce siècle. » — Une citation de Filippo Grandi, haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés

Une femme et sa fille font des recherches dans une pile de vêtements donnés au profit des réfugiés ukrainiens, mardi, en Pologne. Photo : La Presse canadienne / AP/Visar Kryeziu

Dans l'immédiat, l'ONU cherche à amasser 1,1 G$ US pour aider 6 millions d'Ukrainiens restés dans leur pays pour une période initiale de trois mois et 550,6 M$ US pour aider les réfugiés dans les pays voisins.

La première somme doit permettre de fournir de la nourriture et de l'eau, un soutien aux services de soins de santé et d’éducation et une aide à la construction d’abris.

La seconde vise à fournir des abris, des articles de secours d’urgence, une aide en espèces et un soutien en matière de santé mentale et psychosociale aux personnes ayant fui l’Ukraine.

Depuis 2018, Ottawa verse 50 millions de dollars en aide internationale à l'Ukraine, dont 35 millions pour l'aide au développement.

Fin janvier, le gouvernement Trudeau avait annoncé qu'une aide humanitaire supplémentaire de 15 millions de dollars avait été versée à des agences onusiennes et le Comité international de la Croix-Rouge.

Vendredi dernier, Ottawa a aussi annoncé qu'il versera une somme égale aux dons effectués par des Canadiens à la Croix‑Rouge canadienne du 24 février au 18 mars, jusqu’à concurrence de 10 millions de dollars.