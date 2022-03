Bâtiments des travaux publics : Moncton compte rénover plutôt que reconstruire

La propriété voisine du Colisée comprend divers bâtiments, dont des garages, un dôme de sel, des pompes à essence et des bureaux.

Le personnel affirme que des bâtiments se détériorent, qu’on y manque de place et qu’on veut réduire le bruit et la poussière qui incommodent les résidents du quartier au nord des installations.

Le toit d’un bâtiment construit en 1965 a dépassé son espérance de vie depuis des années, il fuit et il doit être remplacé parce qu’il est irréparable, a indiqué la directrice des installations, Sherry Trenholm, lors d’une réunion d’un comité municipal, lundi.

Mme Trenholm a présenté une série de photographies du bâtiment en question. On y voit des fenêtres en partie placardées, ainsi que du béton et de la maçonnerie endommagés.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le béton de ce garage municipal est endommagé. Photo : Gracieuseté : Ville de Moncton

Le bâtiment est chauffé. Il abrite de l’équipement coûteux, dont des chasse-neige qui doivent être prêts à être déployés en tout temps en hiver sans qu’il soit nécessaire de les déneiger eux-mêmes. Le bâtiment n’a toutefois pas de détecteur de fumée ni de système de gicleurs, a souligné Mme Trenholm.

Sherry Trenholm a présenté les trois possibilités suivantes qui ont été formulées en consultant la firme RPL Architects :

déplacer toutes les activités à un nouvel endroit à des coûts estimés à 35,9 millions de dollars;

déplacer une partie des activités à des coûts estimés à 22,4 millions de dollars;

rénover les installations existantes pour prolonger de 25 ans leur utilisation à des coûts estimés à 16,6 millions de dollars.

Les conseillers municipaux ont voté pour l’option la moins coûteuse. Le plan en quatre phases comprend la rénovation de bâtiments, ainsi que la démolition et le remplacement de certaines structures.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La propriété se trouve entre le boulevard Wheeler, la promenade Killam et l'avenue Worthington. Photo : Google Maps

Les travaux de conception vont commencer cette année. S’ils sont approuvés, les travaux de rénovation pourraient commencer en 2023 et s’achever en 2025.

Les rénovations doivent aussi répondre aux préoccupations du public sur le bruit et la poussière qui proviennent des installations à l’heure actuelle. Le plan prévoit l'asphaltage de surfaces de terre ou de gravier où circulent régulièrement les véhicules. On veut aussi déplacer autant que possible ces activités dans la partie sud de la propriété, qui est plus éloignée des résidents au nord.

Des questions et des réponses

Le conseiller Dave Steeves a demandé pourquoi le personnel recommande de rénover alors qu’on s’attend d’avoir à déménager le tout un jour.

Le directeur général du service des opérations, Alexandre Binette, a expliqué que c’est un plan raisonnable, non un plan idéal. Il a précisé que le personnel devait respecter un budget défini.

Cela signifie que l’équipement ne pourra pas être abrité au complet dans le bâtiment chauffé, particulièrement si la ville continue de grandir et élargit sa flotte de véhicules.

Une partie du financement nécessaire est déjà réservée. Le budget municipal prévoit 4,2 millions de dollars cette année pour ce projet ainsi que 4,6 millions de plus en 2023.

Le rapport du personnel municipal note qu’il faudra augmenter le financement de 1,8 million de dollars en 2023, ce qui pourrait entraîner une réduction des dépenses pour d’autres projets.