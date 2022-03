Marie-Josée Savard nommée directrice des Ursulines

Marie-Josée Savard sera la prochaine directrice de l’École des Ursulines de Québec et Loretteville, une institution associée aux premières années de la Nouvelle-France.

À compter de l'automne prochain, la gestionnaire d'expérience remplacera Marc Dallaire qui prendra sa retraite à la fin de la présente année scolaire.

L'un des mandats de Marie-Josée Savard sera de réaliser le plan de transformation visant à faire de la plus vieille école francophone en Amérique du Nord l’une des plus modernes.

C’est avec fierté et enthousiasme que j’aborde ce beau défi. C’est un privilège de contribuer, à ma façon, à perpétuer l’héritage d’une institution de l’envergure de L’École des Ursulines de Québec et Loretteville , explique Marie-Josée Savard.

« L’une de mes priorités sera de contribuer à mener à bien le plan de transformation, qui permettra à L’École de conserver ses racines dans ces environnements exceptionnels que sont le Vieux-Québec et Loretteville. » — Une citation de Marie-Josée Savard, future directrice des Ursulines

Candidate à la mairie

D'abord femme d'affaire, puis conseillère municipale 8 ans durant le long règne de Régis Labeaume, Marie-Josée Savard s'est présentée à la mairie de Québec lors des plus récentes élections municipales. Elle a été défaite par une mince marge d'environ 5000 voix face au maire actuel de Québec, Bruno Marchand.

Sa vaste expérience en gestion et ses qualités de leader ont joué un rôle dans sa nomination, souligne le conseil d'administration.

Nous sommes très fiers d’accueillir une personne de la trempe et de l’expérience de Marie-Josée Savard. En raison de sa connaissance des dossiers liés au patrimoine, de son esprit entrepreneurial, de son dynamisme, de son humanisme et de sa capacité à bâtir des partenariats, ce choix s’est imposé de lui-même , louange Anne Morency, présidente du conseil d’administration de L’École des Ursulines de Québec et Loretteville.

Fondée en 1639 par Marie de l’Incarnation, l’institution du Vieux-Québec a longuement été associée à l'éducation des filles. Aujourd'hui, les garçons sont également admis.