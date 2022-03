Fermeture progressive des centres de vaccination contre la COVID en Outaouais

Étant donné le ralentissement des activités de vaccination depuis quelques semaines, le site de vaccination de Buckingham fermera définitivement le samedi 2 avril. Pour sa part, le Palais des congrès fermera ses portes le samedi 14 mai , explique le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l’Outaouais dans un communiqué diffusé mardi.

La vaccination est toutefois encore offerte dans plusieurs Centre local de services communautaires CLSC de la région de l’Outaouais et se poursuivra au courant des prochains mois, ajoute-t-on.

Ces lieux de vaccination seront plus avantageux pour la population, car ils seront plus accessibles et présents sur tout le territoire de la région , justifie le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l’Outaouais.

Plusieurs cliniques éphémères auront également lieu dans les prochaines semaines.

Une brigade de vaccination reste également disponible pour répondre aux questions et aux préoccupations de la population quant à la vaccination.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l’Outaouais rappelle l’importance pour la population qui n’a toujours pas sa première dose d’aller se faire vacciner.

Les différentes possibilités offertes pour se faire vacciner se trouvent sur son site internet  (Nouvelle fenêtre) .

Selon les données les plus récentes de la province, en date du 28 février, 85,9 % de la population québécoise a déjà reçu au moins une dose et 18 422 302 doses ont été administrées, dont 839 785 doses en Outaouais.