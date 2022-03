Légère hausse des hospitalisations, alors que l’Ontario déconfine davantage

Il y a 65 hospitalisations de plus que la veille en Ontario, qui abandonne mardi le passeport vaccinal et lève toute limite de capacité dans les lieux publics.

Le nombre d'hospitalisations est en hausse pour le deuxième jour de suite, s'établissant à 914 mardi.

En revanche, le nombre de patients aux soins intensifs continue à diminuer, et ce, jusqu'à 278 (-1).

La ministre de la Santé, Christine Elliott, indique que 45 % des patients infectés ont été admis à l'hôpital à cause de la COVID-19 (Les autres ont été diagnostiqués par la suite). Dans le cas des soins intensifs, il s'agit de 80 %.

À titre de comparaison, il y avait 1038 hospitalisations et 274 patients aux soins intensifs mardi dernier.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Il y a 1176 nouveaux cas confirmés de COVID-19 mardi. Toutefois, ce chiffre représente une sous-évaluation des infections, compte tenu de l'accès restreint aux tests de dépistage PCR.

La santé publique déplore 18 décès de plus, y compris 2 morts survenues il y a plus d'un mois qui sont ajoutées au bilan à la suite du nettoyage de données.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Pour sa part, la Dre Valérie Sales, spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital de Markham-Stouffville, soutient que ce n'est pas parce qu'on enlève le passeport vaccinal que nous sommes suffisamment vaccinés pour les prochaines vagues, pour le prochain variant.

Elle croit qu'il faudrait qu'au moins 90 % des Ontariens admissibles aient reçu leur troisième dose le plus rapidement possible pour être bien protégés.

L’infirmière-hygiéniste Nathalie Philippe de Santé publique Sudbury recommande elle aussi aux résidents de recevoir leurs trois doses de vaccin dès que possible, sans délai .

Fin du masque?

Le premier ministre Doug Ford a évoqué lundi la possibilité de mettre fin au masque obligatoire dans les lieux publics et les écoles après la semaine de relâche dans deux semaines.

Il a ajouté qu'il attendait les recommandations du Dr Kieran Moore, le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario.

Le Dr Isaac Bogoch, spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital général de Toronto, affirme sur Twitter qu'il est tout à fait raisonnable de garder le masque pendant encore un court laps de temps (une question à réévaluer plus tard en mars).

Foyers pour aînés

Les centres de soins de longue durée rapportent 1 décès et 53 infections de plus (35 chez les employés et 18 parmi les résidents).

Le nombre de foyers pour aînés faisant face à une éclosion diminue de 5.

Écoles

Deux écoles sont fermées en lien avec la pandémie.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Vaccination

Un peu plus de 16 400 doses des vaccins contre la COVID-19 ont été administrées lundi dans la province, y compris plus de 8700 doses de rappel.

À l'heure actuelle, 92,6 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose et 90,5 %, deux doses.

Chez les enfants, 54,6 % des 5 à 11 ans ont eu au moins une dose et 28,1 %, deux doses.

Dépistage

Moins de 13 100 tests de dépistage PCR ont été effectués au cours des dernières 24 heures en Ontario.

Leur taux de positivité est de 10,3 %.