Une figure locale du patrimoine en faveur de rendre la rue Wellington piétonne

Le blocage du centre-ville, et notamment de la colline du Parlement, à Ottawa, par les camionneurs pendant plus de trois semaines, a donné des idées. Plusieurs conseillers municipaux prônent la piétonnisation du secteur de la rue Wellington où se trouve notamment le parlement. Une idée appuyée par le député fédéral de Hull-Aylmer, Greg Fergus, qui dit avoir été convaincu par l’ancien chef de la police d'Ottawa et actuel sénateur Vern White.

Mardi, c’est une autre figure de la région qui se prononce en faveur de ce projet. En entrevue à l’émission Les Matins d’ici, le président de la Société d'histoire de l'Outaouais SHO , Michel Prévost, se montre très enthousiaste.

Ce serait une excellente idée! En fait, ce serait une façon pour les Ottaviens, pour les gens de la région, de se réapproprier la rue Wellington. Mais je pense aussi aux touristes, parce que quand on passe en voiture ou en autobus, on n’a pas le temps d’observer les bâtiments patrimoniaux et la richesse de la rue Wellington. On regarde toujours du côté nord où on a les beaux édifices du parlement , souligne-t-il.

Mais Ottawa a davantage à offrir, poursuit M. Prévost qui rappelle qu’Ottawa est l’une des trois capitales néogothiques au monde, avec Budapest, en Hongrie, et Pretoria, en Afrique du Sud .

On ne réalise pas que de l’autre côté, du côté sud, il y a de magnifiques bâtiments patrimoniaux. Et si on le faisait à pied ou en vélo, on aurait le temps d’observer tout ce patrimoine architectural. Il y a de tous les styles!

« Je vois un très très grand avantage à ce que cette rue-là devienne piétonne. » — Une citation de Michel Prévost, président de la Société d’histoire de l’Outaouais

L’ancien archiviste en chef de l’Université d’Ottawa, fin connaisseur du patrimoine des deux côtés de la rivière des Outaouais, explique qu’ avant qu’Ottawa devienne la capitale, on se promenait beaucoup à pied ou à cheval sur la rue Wellington .

On était dans la Haute-Ville, c’était un quartier pour l’élite anglophone écossaise, alors que la Basse-Ville, c’était plus pour les Irlandais et les francophones. C’est pour ça qu’on a construit d’aussi beaux édifices patrimoniaux qui ont survécu au fil du temps.

Le spécialiste du patrimoine, Michel Prévost (archives) Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Des édifices qui ne datent pas tous du 19e siècle, rappelle M. Prévost : il y a aussi beaucoup de bâtiments du 20e siècle qui sont très beaux .

La rue Wellington, raconte-t-il, est l’une des plus anciennes rues d’Ottawa avec la rue Rideau.

C’est le colonel John By, celui qui a construit le canal Rideau, qui a tracé lui-même ces rues et leur a donné ces noms-là. Quand on parle de la toponymie, ce sont les deux plus anciens toponymes de la Ville d’Ottawa , précise M. Prévost.

Elle doit son nom à Arthur Wellesley de Wellington, premier duc de Wellington, rendu célèbre pour avoir défait Napoléon à Waterloo, en 1815. Mais ce n’est pas pour cette raison que la rue porte son nom, rappelle le président de la Société d'histoire de l'Outaouais SHO .

C’est que le duc de Wellington a appuyé la construction du canal Rideau. Après la guerre de 1812, on voulait construire, pour des fins militaires, le canal Rideau, mais les fonctionnaires à Londres estimaient que ce n’était pas faisable, que ça coûterait beaucoup trop cher. Et dans le fond, les fonctionnaires avaient raison. Mais le duc de Wellington qui occupait des postes très importants et qui jouissait d’un très grand prestige a permis la construction du canal Rideau. Et pour le remercier, le colonel By a nommé cette rue-là en son honneur.

En 2010, l'ancien maire d’Ottawa, Larry O'Brien, voulait en changer le nom, pour rebaptiser la rue Sir-John-A.-Macdonald. Sur son chemin, il a trouvé de nombreux opposants, dont M. Prévost.

Cela fait partie de l’histoire de notre région, de la ville , plaide-t-il.

Entre les mains de la Ville

La balle est désormais dans le camp de la Ville et de ses élus. Une motion a été déposée, mercredi dernier, par Catherine McKenney, qui représente le quartier Somerset au conseil municipal, afin d’évaluer la faisabilité d’une telle opération.

Selon les premières propositions, la piétonnisation de la rue Wellington se ferait de la rue Bank à la rue Elgin et seuls le transport en commun et le transport actif pourraient y circuler.

La motion demande au directeur des travaux de circulation de la Ville de faire rapport au Comité des transports sur la faisabilité et le coût de la mise en œuvre d'une telle fermeture jusqu'à la fin de 2022, en consultation avec le gouvernement fédéral, OC Transpo, la Société de transport de l’Outaouais (STO) et les services d'urgence.