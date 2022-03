Des Winnipégois s’unissent pour envoyer des biens aux forces armées ukrainiennes

À Winnipeg, où se trouve la plus grande communauté canado-ukrainienne du pays, la solidarité ne s'essouffle pas pour venir en aide à l’Ukraine en guerre contre la Russie. Plusieurs personnes se mobilisent afin d’amasser des biens et des fonds qui seront livrés à des membres des forces armées ukrainiennes.

La Winnipégoise et organisatrice d’une collecte en cours, Maryna Prystaiko a fait un appel à l’aide sur les réseaux sociaux.

Parce que nous sommes loin, on ne peut pas aider sur place, raconte-t-elle. On contacte notre famille et on comprend que ce n’est pas le temps de pleurer, c’est le temps de s’unir et d’aider comme on peut.

Elle a pu amasser des dizaines d’équipements nécessaires à la guerre qu’elle a remis à son ami winnipégois qui s’est enrôlé dans l’armée ukrainienne. Ce dernier part en Ukraine mardi pour donner un coup de main aux soldats, et dans sa valise, on retrouve les produits que Maryna Prystaiko a pu amasser.

Maryna Prystaiko recueillera les futurs dons et les entreposera à la cathédrale métropolitaine catholique ukrainienne à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Gilbert Rowan

Mercredi, plusieurs matériels seront distribués à Kiev à des membres de l'armée ukrainienne. Il s’agit entre autres des émetteurs-récepteurs portatifs, des tourniquets, des jumelles, des drones et des sacs de médicaments.

Selon l’organisatrice, tous ces matériels sont difficiles d’accès dans la capitale ukrainienne où les soldats sont occupés à repousser les convois russes aux portes de la ville.

Plusieurs autres Winnipégois d’origine ukrainienne se sont associés à l’initiative, à l’instar de Yana Syvolos qui a quitté son pays natal à l’âge de 11 ans.

Avec l’aide de sa mère et des réseaux sociaux, elle a pu récolter plusieurs équipements et de l’argent.

Nous pensions récolter moins de 100 $ et nous avons amassé 1500 $ en 24 heures. C’est incroyable. Je suis surprise, mais tellement heureuse que nous puissions faire une différence , lance Yana Syvolos.

Yana Syvolos et sa mère ont partagé une publication Facebook et ont pu amasser 1500 $ en 24 heures. Photo : Radio-Canada / Gilbert Rowan

Maryna Prystaiko et Yana Syvolos sont aussi surprises de constater que parmi les donateurs il y a plusieurs personnes non ukrainiennes.

La campagne de collecte va se poursuivre, indique Maryna Prystaiko qui est toutefois consciente des difficultés logistiques pour les envoyer en Ukraine.

Pour contourner les obstacles, elle travaille avec un expert en logistique internationale pour expédier plus de matériel dans le pays au cours des prochaines semaines.

La livraison des envois en Ukraine pourrait prendre trois jours, souligne-t-elle.

