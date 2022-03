Audiences publiques pour le projet immobilier de Lawrence Grassi à Canmore

Le conseil souhaite créer 120 logements : 20 pour les employés de l'école, 20 destinés au logement abordable et 80 qui seraient vendus au prix du marché.

Un groupe aimerait plutôt que l'ensemble du projet soit dédié au logement abordable, ce qui, selon eux, réduirait sérieusement le problème du coût de la vie à Canmore et dynamiserait le cœur de la municipalité.

Ce qui est proposé actuellement est une petite proportion de logements abordables et la majorité des logements vendus au prix du marché , dit Karsten Heuer du groupe Bow Valley Engage.

Si on se fie à ce qu’on voit à Canmore, ces unités vont probablement être achetées par des gens qui n’habitent pas ici et utilisées comme chalets de fin de semaine qui resteront vides la grande majorité du temps.

Canmore est considérée comme l'une des municipalités où le logement est le moins abordable du pays, un statut que le maire Sean Krausert et les conseillers veulent changer.

Selon Karsten Heuer, comme le développement proposé est près du centre-ville, la municipalité pourrait faire preuve de créativité et proposer un échange de terrains. Cela permettrait au conseil scolaire de construire plus de logements pouvant être vendus à la périphérie de la ville.

Personne n'a réfléchi à l’ensemble ou n’envisage l'incroyable opportunité qui s'offre à nous , dit Karsten Heuer. Ce serait vraiment dommage si cela passe et que nous nous retrouvons avec plus de chalets au centre-ville.

Près de 100 commentaires écrits ont été reçus avant l'audience publique de mardi. Certains citoyens et organismes expriment des préoccupations, mais d'autres sont en faveur du développement proposé.

Une association de développeurs salue l'ajout de densité dans l'enceinte de la ville.

Ce développement créerait de nouveaux logements répondant aux besoins des familles et d'autres personnes venant travailler dans la communauté , a déclaré le directeur exécutif de la Bow Valley Builders and Developers Association, Ian O'Donnell.

Nous avons besoin de plus de logements et d'une variété de types de logements pour continuer à soutenir les opportunités de croissance économique et pour nous assurer que les gens restent dans notre communauté.

Des résidents croient toutefois que le projet n'est pas adapté à la réalité de Canmore, qu'il créera des embouteillages et qu’il sera impossible de trouver du stationnement dans la rue.

D'autres s'inquiètent de la perte d'espaces verts au cœur du centre-ville.

Le plan de réaménagement de la zone a été adopté à l'unanimité en première lecture le 1er février. Les résidents pourront s'exprimer pendant les audiences publiques avant que le projet soit soumis au vote du conseil municipal.

