Treize unités pour aider les femmes victimes de violence conjugale à se reconstruire

La semaine dernière, Québec et Ottawa ont annoncé le financement de cinq nouveaux projets de logements abordables en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine dans le cadre de l’Initiative pour la création rapide de logements.

Le projet du Centre Louise-Amélie fait partie de cette liste. Il était d’ailleurs dans les cartons de l’organisation depuis un peu plus de 15 ans. Ça avançait très, très, très doucement, mais à l’automne, ça s’est accéléré , se réjouit la directrice, Monic Caron.

Monic Caron, directrice du Centre Louise-Amélie (archives) Photo : Radio-Canada / Léa Beauchesne

Les appartements qui seront aménagés varieront du studio au cinq et demi et seront distribués en fonction du nombre d’enfants accompagnant les femmes désirant résider sur place. On aura aussi deux appartements complètement adaptés pour des femmes à mobilité réduite , se réjouit la gestionnaire.

Repartir à zéro, en sécurité

Ces logements serviront en quelque sorte de lieu de transition. Selon les besoins, les femmes peuvent séjourner à la maison d'aide et d’hébergement pour une période allant jusqu’à trois mois. Or, plusieurs d’entre elles ont ensuite besoin d’un lieu afin de se reconstruire à la sortie du refuge, note Mme Caron.

« Quand on a vécu des épisodes de violence et que ça s’est installé dans nos vies, ça prend plus de trois mois pour se refaire. » — Une citation de Monic Caron, directrice du Centre Louise-Amélie

Les appartements de seconde étape permettent de poursuivre un cheminement dans un environnement qui est sécuritaire et abordable. On sait que le logement est un problème partout au Québec et que la Gaspésie n’y échappe pas. Pour certaines femmes, ça peut être difficile de se loger , explique Mme Caron.

Selon Monic Caron, la pénurie de logements peut inciter des femmes qui n'ont nulle part où résider à retourner vers un conjoint violent (archives). Photo : Shutterstock

Cette dernière rappelle que de tels appartements pourraient avoir une grande incidence. Faute d'endroit où se loger, certaines femmes ayant vécu des épisodes de violence conjugale pourraient, par exemple, prendre la décision de retourner vers un conjoint violent.

« Une grande partie des féminicides qui sont perpétrés en contexte de violence conjugale le sont dans les mois qui suivent la rupture. Ce n’est pas parce qu’on rompt avec un conjoint violent que la violence cesse. » — Une citation de Monic Caron, directrice du Centre Louise-Amélie

Pendant une période allant jusqu’à deux ans, des femmes pourront regagner la confiance perdue et planifier leur avenir, par exemple entrevoir un retour aux études ou sur le marché du travail.

Des services individuels et de groupe seront d'ailleurs offerts sur place aux mamans ainsi qu'à leurs enfants. Ça peut aller de l’aide à bâtir un budget à l’accompagnement à la cour , résume Monic Caron.

La Maison Mary Grace, gérée par la Maison d’aide et d’hébergement L’Émergence de Maria, offre déjà de telles unités dans la Baie-des-Chaleurs. Selon Mme Caron, un projet similaire est également en développement dans le secteur de Gaspé.

Avec les informations de Catherine Poisson