Une nouvelle série d’animation jeunesse créée entièrement à Québec

Dex et les Humanimaux est le premier projet issu du nouveau studio d’animation 2D Loomi Animation. Près de 25 personnes ont planché sur cette série qui s’adresse aux jeunes de 7 à 11 ans et qui est offerte sur ICI TOU.tv depuis le 1 er mars. Les six premiers épisodes de la première saison, de 11 minutes chacun, ont bénéficié d’un budget de 1,2 million de dollars.

Ce n’est qu’un début pour cette série qui sera amenée à voyager et à connaître plusieurs saisons d’après Steve Couture, le président et producteur exécutif d’Epic Storyworld, la compagnie qui chapeaute Loomi Animation.

Juste de pouvoir piger dans le règne animal pour pouvoir trouver des capacités extraordinaires, on en a pour des milliers de personnages différents. C'est ce qui m'a fait embarquer là-dedans au début, en disant "Ok! On a un univers qui est super riche; on pourrait en faire une grande saga épique pendant des années" .

Le comédien Sébastien René, a prêté sa voix et a donné ses couleurs au rôle-titre de la série.

C’est l’histoire d’un petit garçon qui fait partie d’une entreprise qui crée des clones. Ce sont comme des machines de guerre. Et un jour, ce petit garçon-là apprend le mot famille. Il veut savoir ce que c’est, et ça l’entraîne dans toutes sortes d’aventures. Il peut se transformer en toutes sortes d’animaux aussi. De là, la science-fiction.

Ce que j’ai aimé de ce personnage, c’est que c’est un garçon de 11 ans même pas, qui a tellement de caractère! Il a de l’énergie. Il sait ce qu’il veut .

Les voix des personnages de la série jeunesse «Dex et les Humanimaux» ont été enregistrées il y a plus d'un an, à Québec. Photo : Gracieuseté : Loomi Animation

Le groupe hip-hop de Québec, Alaclair Ensemble, signe la chanson originale de la série. L’auteur-compositeur-interprète Claude Bégin se dit ravi que la musique hip-hop soit présente dans un tel projet pour les jeunes.

Pour des raisons qui m'échappent encore à ce jour, il n'y a pas beaucoup de rap, de hip-hop qui joue à la radio. Ce n’est pas le reflet de ce que c'est dans notre société. Les gens écoutent du rap beaucoup plus que n'importe quelle autre sorte de musique. Les jeunes entre autres, le public cible de Dex et les Humanimaux. Alors je trouve ça intéressant que ç’a été le choix musical de la production , de souligner l’artiste.