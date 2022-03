L’invasion de l’Ukraine force GYM à trouver un nouvel adversaire pour Mikaël Zewski

Je comprends la situation et je lui offre tout mon support dans cette tragédie , a écrit le Trifluvien sur sa page Facebook en ajoutant le mot-clic #UkraineWillResist (l’Ukraine va résister).

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

En entrevue à l’émission Toujours le matin, Zewski a affirmé qu’il y avait des situations bien plus importantes en ce moment pour son adversaire que la boxe. C’est tout à fait compréhensible de sa part de se retirer du combat, puisqu’il ne peut probablement pas s’entraîner adéquatement et il doit être inquiet pour sa famille. Il reste là-bas pour prendre soin de tout le monde et c’est complètement justifiable.

Les deux hommes ont pu échanger par messagerie privée sur les réseaux sociaux. Il a répondu : "Désolé pour ça, espérant que ça passe vite pour qu’on puisse s’affronter par la suite". Ça a été une belle marque de respect de son côté et j’espère vraiment qu’on va pouvoir remettre le combat d’une façon ultérieure , a poursuivi le Trifluvien.

Un nouveau pugiliste a déjà été trouvé par le promoteur Yvon Michel (GYM) pour compléter la carte principale. Son identité sera dévoilée prochainement, mais Zewski a indiqué qu’il s’agirait également d’un membre du top 10 mondial.

« Je ne suis pas trop déçu du changement, parce que je me préparais quand même pour Bohachuk, mais c’est un autre adversaire de qualité. On va avoir un bon spectacle. » — Une citation de Mikaël Zewski

Défendre son pays

Serhii Bohachuk (20-1-0, 20 K.O.) pointe au 8e rang du classement du World Boxing Council (WBC) chez les super mi-moyens.

Dans les dernières heures, il a partagé des vidéos sur son compte Instagram où on peut le voir remplir des sacs de sable et empiler des pneus en Ukraine en prévision de l’arrivée des troupes russes.

Les boxeurs ukrainiens Vasiliy Lomachenko et Oleksandr Usyk ont également choisi de rentrer chez eux pour défendre leur pays contre l’invasion russe. L’ancien champion du monde des poids lourds Vitali Klitschko, maire de Kiev, et son frère Wladimir Klitschko avaient déjà annoncé leur souhait de prendre les armes.

Le gala du 25 mars sera le tout premier à se tenir au Colisée Vidéotron. Mikaël Zewski aura l’occasion de se battre pour la première fois de sa carrière dans sa ville natale.

Marie-Pier Houle (5-0-1, 2 K.O.), originaire de Trois-Rivières, et Sébastien Bouchard (19-2-0, 8 K.O.), de Baie-Saint-Paul, seront également en action.