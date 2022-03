Une semaine thématique pour lutter contre l’exploitation sexuelle des mineurs

Cette semaine thématique prendra fin le 7 mars.

Cet événement fait suite notamment à une recommandation issue du rapport de la Commission spéciale dédiée à cet enjeu, rendu public en décembre 2020.

L’intervenante responsable des communications du CALACS-Agression Estrie, Kelly Laramée, explique que l’organisme avait participé à la commission en déposant un mémoire.

L’exploitation sexuelle concerne tous les échanges de services sexuels contre de l'argent. Ça va de la prostitution de rue, aux escortes, à la pornographie, aux salons de massage ou à l’échange de photos , explique Kelly Laramée.

Elle explique que l’échange d'un loyer ou de stupéfiants contre des services sexuels peuvent aussi être de l’exploitation sexuelle.

Un amoureux qui a besoin d'argent qui demande à sa conjointe d’offrir des services sexuels est de l'exploitation sexuelle , signale Kelly Laramée.

Elle signale que ce sont les jeunes filles qui sont les plus à risque.

« C’est plus du deux tiers des victimes sont des jeunes filles de moins de 18 ans. » — Une citation de Kelly Laramée, CALACS- Agression Estrie

Une jeune fille qui va faire une fugue et qui va consommer des stupéfiants est plus à risque. Les réseaux sociaux peuvent devenir un piège pour avoir une plus grande communauté sur Internet , signale Kelly Laramée.

L’isolement, les changements de personnalité ou de milieu de vie sont des signes d’une adolescente qui plongent dans l’exploitation sexuelle.

Le changement d'apparence physique sont aussi des signes qui doivent être observés. Il y a beaucoup de conséquences physiques et des complications psychologiques ou sexuelles. Elles peuvent subir un choc post-traumatique. C'est un milieu qui amène des conséquences sur plusieurs plans , mentionne Kelly Laramée.

Des publications sur les réseaux sociaux pour déconstruire certains mythes et préjugés seront faites par le CALACS-Agression Estrie dans le cadre de la première Semaine nationale de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs.

À la fin de la semaine, une plateforme en ligne sera lancée pour en apprendre davantage sur l'exploitation sexuelle dans six régions du Québec.