Loi sur les langues officielles : le gouvernement Trudeau propose des ajustements

Et le premier et non des moindres, c’est la possibilité pour le commissaire aux langues officielles d’imposer des sanctions administratives pécuniaires à certaines entités qui ne respectent pas leurs obligations linguistiques. Les entités visées sont les sociétés d'État qui exercent leur activité dans le domaine des transports et qui offrent des services aux voyageurs et qui communiquent avec eux, comme notamment Air Canada.

Le Commissariat aux langues officielles devra toutefois procéder par étape avant de donner une telle sanction. Un règlement en précisera les balises. Selon le projet de loi, les sanctions pourraient atteindre un maximum de 25 000 dollars et une amende ne pourra être répétée pour la même infraction.

Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles (archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Autre changement, le Conseil du Trésor aura désormais un rôle plus important puisque c’est lui qui établira des principes d’application de certaines parties de la Loi, ce qui pourrait répondre à une demande maintes fois formulée pour éviter une certaine disparité au sein de l’appareil fédéral.

Ce qui est nouveau, c'est que ce pouvoir-là est obligatoire, tout comme de surveiller l'application de ces principes d'applications et de faire des évaluations , ont expliqué de hauts fonctionnaires du gouvernement du Canada, lors d'une séance d'information.

S'attaquer au déclin du poids des francophones

Le gouvernement va également plus loin en ce qui concerne l’immigration francophone, alors qu’il n’a jamais atteint ses cibles à l’extérieur du Québec.

Si le projet de loi de sa prédécesseure, Mélanie Joly, prévoyait que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration soit tenu d’adopter une politique en matière d’immigration francophone , une mention a été ajoutée pour que cette politique comprenne aussi des objectifs, des cibles et des indicateurs , afin de s'attaquer au déclin du poids démographique des minorités francophones du Canada.

Enfin, le projet de loi donne une définition plus précise des mesures positives que doit prendre le fédéral pour favoriser l'épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire et la promotion du français et de l’anglais à travers le pays. Ces mesures devront être concrètes et prises avec l’intention d’avoir un effet favorable et basées sur une base d'analyse rigoureuse , explique-t-on.

Ancienne ministre de la Santé, la ministre Petitpas Taylor a aussi pris soin d’ajouter que les obligations juridiques relatives aux langues officielles s’appliquent en tout temps, notamment lors de situations d’urgence . Un ajout qui n’est pas anecdotique après les nombreuses lacunes observées en matière de langues officielles durant la pandémie.

Les grandes lignes demeurent

Plusieurs des grandes lignes du projet de loi C-32, présenté en juin dernier par Mme Joly, se retrouvent dans celui de Mme Petitpas Taylor. L'objectif reste toujours l' égalité réelle de statut entre le français et l'anglais au Canada , indique le gouvernement.

Le gouvernement reconnaît que le français est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord et s'engage à le protéger et à le promouvoir.

À son arrivée en poste, la ministre Petitpas Taylor avait d’ailleurs promis de lutter contre le « déclin du français ».

Le bilinguisme des juges à la Cour suprême du Canada, la reconnaissance du français comme langue officielle du Québec et du statut bilingue du Nouveau-Brunswick, l'intégration dans la loi du Programme de contestation judiciaire et du plan d'action pour les langues officielles ou encore, la révision de la Loi tous les dix ans font encore partie de la modernisation proposée par le gouvernement.

Une loi à part pour l’usage du français dans le privé

En revanche, les mesures pour assurer le droit à la population d’être servie et de travailler en français, notamment dans les entreprises privées de compétence fédérale et dans les régions à forte présence francophone, font l’objet d’un projet de loi séparé.

Une nouvelle loi offre les avantages d'un cadre clair, centralisé, pour ce nouveau domaine d'intervention , ont justifié de hauts fonctionnaires du gouvernement du Canada.

Selon la loi, les entreprises de compétence fédérale, comme le secteur des banques, des télécommunications et de l'aéronautique, devraient ainsi être en mesure de communiquer en français avec leurs employés et leurs clients.

La mise en place de cette mesure interviendra d'abord au Québec, puis deux ans plus tard dans les régions à forte présence francophone, explique-t-on.

Dans un courriel transmis à Radio-Canada, le bureau de la présidente du Conseil du Trésor du Québec et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Sonia LeBel, indique que son gouvernement va examiner avec attention ce projet de loi déposé par la ministre Petitpas Taylor .

La réforme doit respecter la spécificité linguistique et les compétences du Québec et répondre aux besoins réels du français au Canada. Le français est la seule langue officielle en situation minoritaire au Canada. À ce titre, elle doit être valorisée et protégée , écrit le bureau de Mme LeBel.

Depuis sa première version en 1969, la Loi sur les langues officielles vise à reconnaître l’égalité du français et de l’anglais dans toutes les institutions fédérales, à déterminer les services bilingues auxquels la population a droit et les mesures que le fédéral doit prendre pour aider les communautés de langues officielles en situation minoritaire. Sa dernière modernisation substantielle date de 1988.

