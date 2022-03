La population des communautés hors des métropoles s’accroît rapidement en Saskatchewan

Les villes comme Martensville, Regina Beach, White City et Warman ont vu leur population augmenter de 9 % ou plus entre 2016 et 2021 .

C’est cependant la ville de Pilot Butte, située à 18 kilomètres à l’est de Regina qui a enregistré une plus grande croissance démographique au cours de cette période avec 26 %.

Un taux de croissance qui n’étonne pas la mairesse de cette ville, Peggy Chorney.

« Les gens choisissent Pilot Butte car ils aiment vivre en communauté. Cependant, ils sont aussi proches d’une grande ville, ce qui leur permet d’avoir accès à des infrastructures commerciales et sociales. Ils vivent dans le meilleur des deux mondes. » — Une citation de Peggy Chorney, mairesse de Pilot Butte

Les bénéfices qu’offrent ces communautés

Le professeur en urbanisme à l’Université de la Saskatchewan, Avi Akkerman, affirme lui aussi ne pas être surpris par la croissance démographique de ces communautés.

Selon lui, elles offrent plusieurs avantages à ceux qui veulent s’y installer.

« Les terrains ne sont pas chers et les promoteurs immobiliers encouragent les gens à venir acheter des maisons à des prix abordables. Les banques leur offrent des prêts hypothécaires bon marché. » — Une citation de Avi Akkerman, professeur en urbanisme à l’Université de la Saskatchewan

Avi Akkerman affirme que la pandémie et la hausse de l’inflation sont les raisons principales qui poussent les gens à aller vivre dans ces communautés en dehors des régions métropoles.

Il ajoute que de plus en plus de personnes choisissent d’aller vivre dans ces régions pour des raisons économiques.

