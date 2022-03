Sylvain Gaudreault lèvera le voile sur son avenir politique ce matin

Celui qui représente cette circonscription depuis 2007 a convoqué les médias à 10 h pour faire son annonce.

Sylvain Gaudreault a souvent été pressé de questions à savoir s’il allait solliciter un nouveau mandat lors du prochain scrutin, mais n’a jamais fait connaître sa décision jusqu’à maintenant.

Longue expérience

Il a été ministre des Transports et des Affaires municipales dans le gouvernement de Pauline Marois entre 2012 et 2014. Sylvain Gaudreault a aussi fini deuxième, derrière Paul St-Pierre Plamondon, lors de la plus récente course à la chefferie du Parti québécois en 2020.

Il occupe plusieurs fonctions au sein du troisième groupe d’opposition à l’Assemblée nationale. Il est notamment responsable des dossiers touchant l’environnement, l’énergie et le travail, de même que ceux concernant le Conseil du Trésor.