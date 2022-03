Homard : des exportations records de 3,2 G$ en 2021

Les ventes des produits du homard aux États-Unis sont en grande partie responsables de l’augmentation, explique Geoff Irvine, directeur général du Conseil canadien du homard. Il dit que dans le contexte de la pandémie, les consommateurs avaient besoin d’aliments sains et ils voulaient se faire plaisir, alors ils ont acheté du homard.

À titre de comparaison, la valeur des exportations de homard s'élevait à 2,5 milliards de dollars en 2019, selon Statistique Canada.

Les produits surgelés et transformés plus populaires aux États-Unis

Les ventes de homards vivants aux États-Unis se sont élevées à 522 millions de dollars en 2021. Elles étaient évaluées à 517 millions en 2019.

Les ventes de homards vivants en Chine se sont élevées à 454 millions de dollars en 2021. Elles étaient légèrement plus élevées en 2019, à 457 millions.

Le plus grand changement est survenu du côté de la vente aux États-Unis des produits surgelés et des produits transformés, qui ont respectivement augmenté de 240 millions et de 300 millions de dollars comparativement à 2019.

Geoff Irvine soupçonne que la hausse de la popularité des produits congelés est en partie liée à la pandémie. Il dit que les gens achètent de plus grandes quantités d'aliments congelés. Quant au homard vivant, M. Irvine indique qu'il est généralement vendu par des restaurants, et que la fréquentation de ces établissements a diminué durant la pandémie.

Le stock de homards se porte bien

Le stock de homard dans les eaux côtières du sud de la Nouvelle-Écosse augmente à un rythme supérieur à celui des débarquements, selon une évaluation effectuée en 2021 par les scientifiques du ministère des Pêches et des Océans du Canada.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des bateaux de pêche au homard prennent la mer à l'aube, le 30 novembre 2020 à West Dover, en Nouvelle-Écosse (archives). Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

La zone de pêche 34 définie par le ministère est à l’origine à elle seule de 20 % du homard capturé au Canada et de 10 % du homard capturé en Amérique du Nord. Ce stock se porte bien et il ne subit pas de surpêche, note le ministère dans son évaluation.

Durant les cinq dernières années, les 979 titulaires d’un permis de pêche commerciale, y compris les 35 titulaires autochtones d’un permis de pêche commerciale communautaire, ont capturé en moyenne 23 424 tonnes métriques de homard par année dans la zone 34.

Les débarquements ont atteint un sommet en 2016, mais leur valeur a augmenté. À la fin de février, le prix du homard sur les quais atteignait 16 $ la livre.