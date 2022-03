Windsor se joint à un projet régional de récupération des déchets organiques

La collecte des déchets alimentaires et organiques en bordure de rue est en voie de devenir une réalité à Windsor, grâce à une décision prise lundi par le conseil municipal.

Les conseillers municipaux ont accepté à l'unanimité de se joindre à un projet régional de gestion des déchets alimentaires et organiques, géré par la Essex-Windsor Solid Waste Authority (EWSWA).

Durant une présentation devant les conseillers municipaux lundi, Michelle Bishop, directrice générale de la Essex-Windsor Solid Waste Authority EWSWA , a indiqué qu’une approche régionale comporterait plusieurs avantages, notamment un service cohérent dans toute la région et des coûts de collecte moins élevés.

Elle a ajouté qu’il s’agirait de manière générale d’un plus pour l’environnement.

« D'un point de vue environnemental, je pense qu'il va sans dire que toute occasion que nous avons de ne pas envoyer les matières organiques et les déchets à la décharge devrait certainement être envisagée. » — Une citation de Michelle Bishop, directrice générale de la EWSWA

Le programme est proposé pour se conformer à la loi provinciale qui exige que les régions récupèrent les déchets organiques d'ici 2025, plutôt que les envoyer au dépotoir.

La Ville de Windsor est tenue d'assurer la collecte en bordure de rue des déchets alimentaires et organiques et de récupérer 70 % de ses déchets organiques.

La part des plus petites villes

Les plus petites collectivités comme Leamington, Amherstburg, LaSalle et Tecumseh ne sont tenues de réacheminer que 50 % de leurs déchets.

Ces régions n'ont pas non plus besoin d'assurer la collecte en bordure de trottoir, mais peuvent plutôt mettre en place un dépôt public ou créer une zone de compostage communautaire.

Kingsville, Essex et Lakeshore sont actuellement exemptées en raison de la taille de leur population.

En 2020, Windsor a embauché une entreprise, GHD, pour créer un plan de gestion des déchets. L'an dernier, le conseil municipal a approuvé l'embauche d'une autre entreprise pour effectuer un examen indépendant du plan présenté par GHD.

L'examen a recommandé que toutes les municipalités locales se regroupent dans un plan régional.

Dans le cadre de ce plan régional, les municipalités signeraient un contrat à court terme avec un fournisseur de services.

Les municipalités ont jusqu'au 31 mars pour adhérer au plan régional, date à laquelle Mme Bishop a déclaré que l'Essex-Windsor Solid Waste Authority EWSWA cherchera à signer un contrat à court terme avec un fournisseur de services de traitement des déchets.

Mme Bishop a indiqué que jusqu’à présent, Leamington et Amherstburg se sont engagées à adopter une approche régionale, Lakeshore a donné son accord de principe et LaSalle a fait part de son intérêt au comté d'Essex.

Une solution permanente

Après le mois de mars, le comité de surveillance de la gestion des déchets alimentaires et organiques de la Essex-Windsor Solid Waste Authority EWSWA doit continuer à travailler sur l'élaboration d'une solution permanente et à long terme de traitement des déchets alimentaires et organiques.

Au cours de sa présentation, Mme Bishop a déclaré que la mise sur pied d'un programme à long terme nécessiterait des efforts importants.

Selon elle, il est nécessaire d'étudier des solutions permanentes, car le ministère de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs a indiqué à la Essex-Windsor Solid Waste Authority EWSWA que la province envisageait de mettre en place une interdiction des déchets organiques dans les décharges, possiblement dès 2030.

D'après des renseignements fournis par CBC News