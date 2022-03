Manifestation d’Ottawa : la cour prolonge une ordonnance de gel de dons jusqu’à 20 M$

L'injonction Mareva a été émise une première fois le 17 février par le juge Calum MacLeod. Le cabinet d'avocats Lenczner Slaght a présenté cette motion pour le compte de Champ & Associates, le cabinet d'avocats représentant les résidents d'Ottawa dans un projet de recours collectif contre les chefs de convoi et les manifestants.

Lundi, le juge MacLeod a décidé de prolonger l'ordonnance jusqu'au 9 mars afin de donner aux accusés plus de temps pour consulter leur avocat.

L'injonction - qui empêche les chefs du convoi et ses collecteurs de fonds de vendre, retirer, faire disparaître, transférer ou céder jusqu'à 20 millions de dollars d'actifs collectés dans le monde - découle du recours collectif proposé par la fonctionnaire d'Ottawa, Zexi Li  (Nouvelle fenêtre) .

La poursuite inclut également le restaurant Union Local 613 et l'entreprise locale Happy Goat Coffee, ainsi que le serveur Geoffrey Devaney, en tant que plaignants. Le recours collectif a également entraîné une autre injonction qui a aidé à diminuer, voire faire taire, les klaxons dans le centre-ville alors que des centaines de camionneurs et de manifestants affluaient dans la capitale nationale fin janvier, perturbant la vie de nombreux résidents.

L'ordonnance Mareva gèle notamment les fonds des organisateurs Patrick King, Tamara Lich, Christopher Garrah, Nicholas St. Louis et Benjamin Dichter, ainsi que de l’organisme sans but lucratif Freedom 2022 Human Rights and Freedoms .

Pat King au convoi des camions à Ottawa, le 4 février 2022 Photo : Facebook/Pat King

Il ordonne aux accusés de fournir une déclaration sous serment dans les sept prochains jours qui précise tous les dons, y compris en cryptomonnaie, reçus dans le monde, associés et destinés à financer les manifestations à ou autour d'Ottawa.

L'ordonnance vise également les banques, entreprises financières, plateformes de collecte de fonds et de cryptomonnaie, ou ceux qui gèrent des portefeuilles de cryptomonnaie, afin de geler ces actifs – des entités telles que TD Canada Trust, Adopt-a-Trucker, GoFundMe Inc., Bull Bitcoin et TallyCoin, entre autres. Il s'agit de s'assurer que les organisateurs ne puissent pas redistribuer ces fonds dans le but de les tenir hors d’atteinte du tribunal.

Dans une réponse par courriel, le cabinet d'avocats Lenczner Slaght indique qu'aucune des personnes visées par la cour n'a fourni ces informations à ce jour.

La question de savoir s'ils doivent ou non les fournir sera tranchée lors de notre prochaine visite [devant la cour] le 9 mars , écrit un porte-parole du cabinet d’avocats.

Une première, selon un avocat

L'ordonnance vise à potentiellement redistribuer les dons faits par les manifestants aux résidents, entreprises et employés du centre-ville d'Ottawa impliqués dans le recours collectif.

Il ne s'agit pas d'empêcher le "Convoi de la liberté" de collecter des fonds; il s'agit de protéger ces actifs afin que les membres du recours collectif puissent, espérons-le, obtenir une compensation , précise-t-on dans un document du cabinet Lenczner Slaght.

Le juge MacLeod a également expliqué, lundi, que l'ordonnance concernait des dommages et intérêts au niveau civil et n’a rien à voir avec la procédure pénale en cours . Plusieurs enquêtes criminelles sont en cours concernant les manifestations.

Plusieurs enquêtes criminelles sont en cours concernant les manifestations (archives). Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

L'ordonnance Mareva est également distincte de l'ordonnance de gel des comptes bancaires des manifestants, qui faisait partie de la Loi fédérale sur les mesures d'urgence.

L'avocat Paul Champ explique que l'ordonnance qui touche les chefs de convoi est une première du genre au Canada dans l’optique de geler la cryptomonnaie et autres bitcoins. Il estime que l'audience de lundi a été un succès.

Nous avons pu amener certains des accusés à transférer tous les bitcoins et la cryptomonnaie qui étaient sous leur contrôle à un agent fiduciaire indépendant , expose-t-il. C'était un premier pas important pour nous... Pour, espérons-le, une indemnisation pour les gens, les entreprises et les travailleurs [du] centre-ville d'Ottawa.

Cryptomonnaie et espèce à transférer à un tiers

L'ordonnance a été prolongée de 10 jours supplémentaires pour donner le temps à l'avocat des accusés de consulter Mme Lich, afin d’obtenir plus d'informations des intimés et des institutions visés et déterminer une éventuelle contestation de l'ordonnance, poursuit Me Champ.

L'avocat Norman Groot, qui représente tous les accusés à l'exception de M. King, indique que trois d’entre eux ont accepté de transférer leurs actifs sur un compte tiers : M. Dichter, M. St. Louis et M. Garrah.

Me Groot précise ne pas avoir pu encore joindre Mme Lich, qui a été arrêtée le 17 février et s'est depuis vu refuser une libération sous caution.

Tamara Lich, une des organisatrices du convoi de camionneurs, parle avec des policiers le 17 février 2022 (archives) Photo : Reuters / Patrick Doyle

Le compte tiers, qui sera géré par Bobby Kofman avec KSV Advisory, conservera ces actifs jusqu'à nouvel ordre.

Me Groot dit ne pas savoir si M. Garrah détient des cryptomonnaies, mais il confirme que ce dernier a reçu des dons en espèces sur un compte bancaire désigné.

M. St. Louis et M. Dichter sont prêts à coopérer, à faire tout ce qui est nécessaire pour transférer toute cryptomonnaie qu'ils pourraient détenir vers le compte tiers , a assuré l’avocat lors de l'audience de lundi.

Je n'ai pas été en mesure de confirmer que cela pourrait impliquer toute la cryptomonnaie qui a été donnée et c'est pourquoi je propose que nous revenions, à une date relativement proche, devant le tribunal pour une mise à jour , a-t-il ajouté.

Selon ce qu’il a indiqué à CBC News, le cabinet Lenczner Slaght estime que le total des actifs en cryptomonnaie détenus par M. Dichter et M. St. Louis vaudrait environ un million de dollars. Certains de ces actifs ont depuis été déplacés vers d'autres portefeuilles de cryptomonnaie, dont certains ont été réclamés par des camionneurs , ajoute un porte-parole du cabinet d’avocats.

Me Champ estime qu'environ 290 000 dollars ou plus seront transférés dans les prochains jours sur le compte tiers sous forme de bitcoins et de cryptomonnaies, ainsi qu'une somme significative en espèces provenant du compte bancaire de M. Garrah.

Le tribunal espère toujours recevoir environ 10 millions de dollars de la plateforme de sociofinancement GiveSendGo à déposer sur le compte tiers, ainsi qu'un autre un million de dollars des fonds amassés sur GoFundMe que Mme Lich avait sur son compte personnel , entre autres, a déclaré Me Champ.

Une injonction Mareva est un outil juridique qui permet de lutter contre la fraude et permet de geler les actifs d’une personne. Elle a récemment été utilisée pour geler des centaines de millions de dollars d'avoirs mondiaux d'un ancien maître-espion saoudien vivant à Toronto, ainsi que les avoirs d'un entrepreneur néo-écossais qui aurait fraudé la Municipalité régionale d'Halifax et un couple ontarien pour plus de 130 000 $.

Avec les informations de Priscilla Ki Sun Hwang et de Rachelle Elsiufi, CBC News