Ce Polonais attend depuis deux heures, et devra encore patienter une heure supplémentaire, afin de donner du sang qui sera acheminé en Ukraine, pour venir en aide aux militaires.

Et il n’est pas seul à se présenter. Vu l’importance de l’offre, une employée de la clinique doit même avertir les gens qui se trouvent à la fin de la file qu’ils ne pourront pas être reçus aujourd’hui.

L’initiative n’est pas unique. Une grande campagne de dons de sang doit avoir lieu cette semaine dans un stade sportif de la capitale polonaise.

Depuis la semaine dernière, les initiatives citoyennes se multiplient en Pologne pour venir en aide aux réfugiés qui fuient le conflit en Ukraine.

Agata Szczebyło s’est inscrite sur des groupes sur les réseaux sociaux afin de pouvoir offrir un toit aux familles fraîchement débarquées en Pologne qui n’ont nulle part où se loger.

Elle héberge déjà quelques personnes dans sa maison en périphérie de la capitale. Lorsque nous la rencontrons, Agata est en train de préparer une chambre dans l’appartement de sa mère, au cœur de Varsovie.

Nous devons agir. Nous ne pouvons pas simplement regarder ce qui se passe aux bulletins de nouvelles. C’est si proche , lance-t-elle.

Quelques minutes après notre entrevue, Agata nous informe avoir reçu la confirmation que des réfugiés ukrainiens iront vivre dans l’appartement de sa mère.

Combien de temps durera la cohabitation? Difficile à dire, répond la Polonaise qui compare la gestion de cette crise à un marathon.

L'Union européenne se coordonne pour accueillir des milliers d'Ukrainiens fuyant la guerre. Une mobilisation inédite, en particulier à l'Est. Un reportage de Raphaël Bouvier-Auclair.

Depuis quelques jours l’aide humanitaire afflue dans les zones frontalières, où vivres et vêtements sont offerts en grand nombre aux Ukrainiens qui posent les pieds en sol polonais.

Certains organismes avertissent que cette mobilisation devra être soutenue, car les besoins ne seront pas de courte durée.

Karolina Czerwińska, de la Polish Migration Forum Foundation, dit s’attendre à l’afflux d’un million et demi, voire deux millions d’Ukrainiens si le conflit perdure.

À elle seule la capitale Varsovie pourrait devenir le point d’arrivée des centaines de milliers de nouveaux résidents.

« C’est notre plus grand défi. Nous sommes entrés au bureau aujourd’hui et nous nous sommes dit que plus rien ne serait comme avant à partir de maintenant. »