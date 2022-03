L’armée russe poursuit son avancée vers d’importantes villes ukrainiennes

Aux entrées de Kherson, l’armée russe a installé des checkpoints. Il est difficile de dire comment la situation va se développer , a écrit sur sa page Facebook Igor Kolikhaïev, maire de Kherson, ville qui compte presque 290 000 habitants. Kherson est et reste ukrainienne […] Kherson résiste! , a-t-il ajouté.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les forces du Kremlin sont aussi en mouvement dans le nord du pays. Après une fin de semaine de bombardements et d’escarmouches à Kiev et dans les environs, un important convoi de l’armée russe s’approche de la capitale. Il se trouverait à environ 25 kilomètres de la ville, selon un responsable de la Défense américaine.

Des images satellites publiées tard lundi montraient des colonnes de véhicules militaires s’étirant sur une soixantaine de kilomètres au nord-ouest de Kiev.

Le convoi est à proximité de l'aéroport Antonov, dans la région de Kiev. Photo : Associated Press

Les résidents de la ville toujours sur place ont commencé à préparer le terrain pour l’arrivée des forces motorisées et blindées. Tranchées et barricades routières de fortune se sont multipliées dans les derniers jours.

Plus à l’est, non loin de la frontière russe, plus de 70 soldats ukrainiens sont morts après des bombardements russes visant une base militaire à Okhtyrka, a annoncé le gouverneur de la région de Soumy dans une publication Facebook.