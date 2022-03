Un budget de 105 M$ pour la Division scolaire franco-manitobaine en 2022-2023

Elle s’attend aussi à une augmentation de ses revenus de la province de 2,4 %, pour un total de de 101 millions de dollars.

Elle réussit à préserver ses projets pilotes, soit les cinq prématernelles existantes, son école virtuelle et son programme d’exploration des métiers qui dessert 12 écoles. Il n'y aura pas non plus de changement à sa programmation et aux services aux élèves.

Répartition des revenus : Revenu de base de la province : 99 631 437 $

Autres revenus (projets et autres) : 1 402 910 $

Total : 101 034 347 $

Mais avec un financement par élève qui stagne , le directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine DSFM , Alain Laberge, a qualifié ce budget de statut quo , lors de la présentation faite aux commissaires.

On réussit à faire tout ce qu’on veut faire, déclare-t-il. Est-ce qu’on aurait pu aller plus loin dans ce qu’on voulait faire? Bien entendu, on aurait aimé en ajouter.

« On ne perd rien, c’est ça de gagné. » — Une citation de Alain Laberge, directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine

Principales dépenses Enseignement dans les écoles : 50,1 M$

Personnel de soutien : 10,9 M$

Services aux élèves : 9,2 M$

Technologie : 2,3 M$

Transport : 10,8 M$

Entretien : 7,6 M$

Budgets des écoles : 2,9 M$

Un surplus qui fond au soleil

Pour équilibrer le budget, la Division scolaire franco-manitobaine DSFM planifie de puiser dans son surplus excédentaire. Ainsi, le solde qui devrait s’élever à 2,6 millions de dollars au 30 juin 2022 serait de 610 251 $ à la fin de l'année 2023.

Le président de la Commission scolaire franco-manitobaine, Bernard Lesage, indique que la Division scolaire ne peut plus gérer des budgets en se servant de surplus accumulés pour répondre aux besoins .

Bernard Lesage, actuel président de la CSFM Photo : Radio-Canada / Barbara Gorrand

La Division scolaire franco-manitobaine DSFM est à la limite des coupures qu'elle peut faire, ajoute-t-il en faisant référence au 1,6 million de dollars coupé l'an dernier dans le secteur administratif, à la demande de la province.

On ne peut pas demander à notre équipe divisionnaire à se donner corps et âme et en demander plus , affirme Bernard Lesage.

Bernard Lesage et Alain Laberge plaident pour une révision de la formule de financement auprès de la province.

Le mois dernier, le ministre de l'Éducation Wayne Ewasko a annoncé le maintient du gel de la taxe scolaire.

Alain Laberge, directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) Photo : Radio-Canada / Arnaud Decroix

La Division scolaire franco-manitobaine DSFM , dans sa planification financière, réussit à maintenir ses coûts administratifs sous la barre du 4 %.

Les salaires, les avantages sociaux et l'achat de fournitures et d'équipements sont les postes de dépenses qui augmentent le plus.

Dépenses prévues Salaires : 71,8 M$, soit 4,8 % de plus

avantages sociaux : 6 M$, soit 4,1 % de plus

Fournitures et équipements : 4,5 M$, soit 8,3 % de plus

Hausse des inscriptions prévues en septembre

Par ailleurs, une hausse des inscriptions de 2,3 % est prévue en septembre 2022. Ainsi, la Division scolaire franco-manitobaine DSFM estime qu’il y aura 5913 inscriptions au 30 septembre prochain.

Il y aura, selon ses estimations, 485 nouveaux élèves de maternelle et 298 élèves seront des finissants du secondaire.

Pour répondre à la hausse des inscriptions prévues, la Division scolaire franco-manitobaine DSFM devra ajouter les ressources suivantes : 4,94 enseignants titulaires,

4 enseignants pour l'école virtuelle,

0,35 unité de temps additionnel en direction,

2,11 unité de personnel de soutien administratifs.

La COVID-19 a occasionné des dépenses imprévues de 3,2 millions de dollars liées à la pandémie pour l'année scolaire 2021-2022. La DSFM indique avoir reçu un financement ponctuel de la province de 2,8 millions de dollars jusqu’ici et prévoit que la province couvrira les dépenses additionnelles liées à la pandémie.

Les personnes voulant réagir à cette ébauche de budget peuvent écrire à budget@dsfm.mb.ca au plus tard le 12 mars. On peut consulter la présentation de l’ébauche budgétaire ici  (Nouvelle fenêtre) .