COVID-19 : Santé publique Ottawa ne prévoit pas recommander d’autres mesures locales

À la veille de la levée du passeport vaccinal en Ontario, la médecin-chef de Santé publique Ottawa (SPO), la Dre Vera Etches, a déclaré que l’organisme n’entend « pas recommander d’autres mesures de santé publique à l’échelle locale au fur et à mesure que les restrictions provinciales sont levées ».

Mais il est clair que notre comportement individuel peut conduire ou dissuader la transmission du virus causant la COVID-19, a ajouté du même souffle la Dre Etches.

La médecin-chef de Santé publique Ottawa SPO a prononcé ces paroles lors d’une présentation qu’elle a donnée dans le cadre d’une réunion du Conseil de santé d’Ottawa, lundi soir.

Lors de cette même réunion, la Dre Vera Etches y a présenté une Feuille de route pour la reprise des activités de Santé publique Ottawa , selon laquelle la gestion de la COVID-19 n’aurait éventuellement plus besoin du même niveau d’intervention maximale.

La médecin-chef de Santé publique Ottawa a présenté cette feuille de route composée de cinq étapes lors de la réunion du Conseil de santé d'Ottawa, le 28 février 2022. Photo : Capture d'écran/YouTube/Ottawa Public Health

Selon la Dre Etches, il s’agit de faire en sorte que l’intervention face à la COVID-19 soit une partie intégrante des activités de Santé publique Ottawa SPO , au lieu de nécessiter une intervention maximale, comme c'est le cas à l’heure actuelle.

En ce moment, Santé publique Ottawa SPO se situerait à l’étape 2 de la feuille de route en question, selon elle.

Par ailleurs, dans le cadre de rétablissement de Santé publique Ottawa, on examine aussi comment aider la communauté à se rétablir de la pandémie, a soutenu en français la Dre Etches.

Plus précisément, de nombreux résidents d’Ottawa ont besoin de temps, d’espace et de soutien pour se rétablir convenablement. La pandémie a touché de façon disproportionnée les résidents d’Ottawa qui étaient confrontés à des inégalités en matière de santé avant [celle-ci, NDLR] , a-t-elle ajouté.

La médecin-chef de Santé publique Ottawa SPO a conclu sa présentation avec deux messages qu'elle considère comme étant clés, même si elle avoue qu’ils sont contradictoires .

« La diminution du nombre [de cas] d’Omicron dans notre collectivité est peut-être en train de stagner, et à mesure que les directives provinciales changent, nous passons à l’évaluation individuelle des risques et à l’atténuation des risques, ce qui est important de continuer. » — Une citation de Dre Vera Etches, médecin-chef de Santé publique Ottawa

La Dre Etches explique qu’en d’autres mots, cela signifie qu’une personne qui est à risque d’infection sévère de COVID-19, ou qui en côtoie une, peut prendre des actions individuelles pour l’aider à contrôler son risque en étant vaccinée avec trois doses, limiter son nombre de contacts et porter un masque à l’intérieur.

Sommes-nous dans une endémie?

La médecin-chef de Santé publique Ottawa SPO le dit clairement : nous n’y sommes pas encore.

Nous ne sommes pas à un stade endémique, où les choses sont stables. Nos hospitalisations ont déjà été moins nombreuses qu’elles ne le sont à l’heure actuelle. Nous avons eu des taux de mortalité plus élevés avec Omicron qu’avec le variant Delta, simplement en raison du nombre de personnes infectées , a-t-elle expliqué.

« Nous ne voulons pas nous engager inutilement dans des mesures de confinement. Nous pouvons adopter des approches plus ciblées. » — Une citation de Dre Vera Etches, médecin-chef de Santé publique Ottawa

Cependant, la Dre Etches soutient qu'pprendre à vivre avec la COVID-19 ne signifie pas de passer à autre chose et de prétendre que la pandémie est terminée. Ce n’est pas le cas. C’est être conscient de la présence du virus dans notre vie quotidienne , a-t-elle déclaré.

Bien qu’elle ignore comment agiront les futurs variants du virus ou si l’immunité collective actuelle sera suffisamment élevée pour les combattre, Dre Etches a indiqué que Santé publique Ottawa SPO entend maintenir un système de surveillance pour détecter des anomalies liées à la COVID-19 autant à l’international qu’à l’échelle locale.

SPO souhaite aussi maintenir sa capacité à vacciner rapidement contre la maladie et souhaite continuer à protéger les membres plus vulnérables de la communauté, particulièrement ceux et celles qui se trouvent dans les établissements de soins de santé.