Le drapeau de l’Ukraine en berne devant l’hôtel de ville de Saguenay

De plus, le Centre national d'exposition de Jonquière et la Petite maison blanche à Chicoutimi doivent être éclairés aux couleurs de l'Ukraine, le bleu et le jaune, en signe de solidarité.

Rappelons que la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a pris part dimanche à un rassemblement citoyen pour dénoncer l'invasion russe.

Bagotville probablement en préparation

En plus de l'aide déjà fournie, le Canada a décidé lundi d'envoyer des armes antichars et des roquettes en Ukraine. Déjà plus de 400 militaires ont été envoyés en Lettonie, dont certains proviennent de la base de Valcartier, près de Québec.

Questionné à savoir si la base aérienne de Bagotville pouvait être impliquée, l'ex-brigadier général des Forces armées canadiennes, Richard Giguère, croit que les forces aériennes se préparent à toute éventualité.

Je suis persuadé qu’il y a de la préparation prudente qui est en cours. C’est normal, on ne peut pas voir une action comme ça arriver sans qu’on prenne des mesures. Or, je suis persuadé que les gens font de la préparation, regardent leur liste de rappels, font des préparatifs pour s’assurer que si l’appel venait un jour de monter davantage notre participation, bien les Forces canadiennes répondraient qu’elles sont prêtes, ce qui est la seule réponse à donner pour notre gouvernement , a-t-il commenté lors d’une entrevue accordée à l’émission Place publique lundi.

Le député bloquiste de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe Photo : Avec l'autorisation du Bloc québécois

Brunelle-Duceppe propose des solutions

Par ailleurs, le député de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, a proposé au gouvernement fédéral des pistes de solutions pour faciliter le processus d’attribution ou de prolongation de visas aux Ukrainiens fuyant le conflit armé.

Il s’agit premièrement de prolonger tous les permis et visas temporaires, et deuxièmement, de lever l’obligation d’obtenir un visa de touriste. Les Ukrainiens fuyant le conflit ont besoin d’appui immédiatement. Il est de notre devoir d’agir au plus vite, le gouvernement peut compter sur notre appui en ce sens , a souligné par communiqué le porte-parole du Bloc Québécois en matière d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté ainsi que Droits internationaux de la personne.

Avec des informations de Michel Gaudreau