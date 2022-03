Encore quelques étapes à franchir avant d’avoir de l’eau potable à Saint-Ulric

Le maire, Michel Caron, espère voir le projet se concrétiser au printemps 2023. On a hâte d’avoir de la bonne eau potable , s’impatiente-t-il. L’élu, à la tête de Saint-Ulric depuis les dernières élections municipales, poursuit le travail de ses prédécesseurs.

Il espère clore une fois pour toutes la question de l'accès à l’eau. Moi-même je réside à Saint-Ulric et j’achète mon eau. Les gens nous disent qu’ils ont hâte, je m’inclus là-dedans , précise M. Caron.

Le maire de Saint-Ulric considère que l'accès à l'eau potable est un dossier prioritaire à régler au plus vite. Photo : Gracieuseté de Michel Caron

Les appels d’offres sur lesquels planche ARPO Groupe-conseil seront publiés en mai, confirme la directrice générale de Saint-Ulric, Louise Coll. La firme évalue actuellement les coûts de construction.

Les travaux comprennent le creusage des tranchées qui accueilleront l’aqueduc et une nouvelle station de pompage pour remplacer l’actuelle infrastructure, jugée désuète. Ça fait partie du mandat, de refaire une station de pompage à la fine pointe de la technologie , précise Michel Caron.

L’eau potable à Saint-Ulric : un dossier prioritaire En 2016, des analyses révèlent la présence inquiétante de concentrations de trihalométhanes dans l’eau du robinet. La Santé publique recommande aux citoyens de Saint-Ulric de privilégier l’eau embouteillée ou de faire bouillir leur eau avant de la consommer. Dès 2017, les élus de Saint-Ulric se penchent sur une solution et optent pour la construction d’un système de captation d'eau souterraine.

Des tests ont pu être effectués dans le puits, récemment creusé. Michel Caron confirme que toute la municipalité pourra amplement être alimentée en eau potable avec cet accès.

Le coût du projet est estimé entre cinq et six millions de dollars. Or, il se pourrait que les travaux se chiffrent à la hausse. Le maire Caron s'inquiète notamment de l'augmentation des coûts de construction. Les soumissions ont été faites il y a plusieurs années, et elles ne sont plus les mêmes , indique-t-il.