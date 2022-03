Le Grand Prix du CAM de retour en présentiel pour relancer la culture à Montréal

Le CAM a dévoilé lundi la liste des dix organismes culturels en lice pour son Grand Prix, qui comporte une bourse de 30 000 $. Les finalistes, qui œuvrent dans l’art de performance, le théâtre, la poésie, la danse, la muséologie ou le cinéma, recevront 5000 $ chacun pour avoir contribué de façon exceptionnelle à la vitalité artistique de la métropole.

Parmi les finalistes se trouvent le Centre d’art daphne, qui contribue à faire rayonner l’art contemporain autochtone; Danse-Cité, spécialisé en danse contemporaine; Festival Accès Asie, qui lutte contre la stigmatisation vécue par la communauté asiatique; La poésie partout, qui soutient les poètes ambulants s’exprimant dans diverses langues; Le Monastère, qui offre des spectacles de cirque dans une église; Les Forges de Montréal, qui valorise les métiers d’arts; Productions Nuits d’Afrique, qui organise le festival du même nom; Réalisatrices Équitables, organisme voué à la lutte pour une meilleure parité au cinéma.

Enfin, deux œuvres artistiques prennent part à la compétition : Sisyphe, spectacle de performance présenté l’automne dernier au Stade olympique, dans lequel le créateur Victor Pilon déplaçait 50 tonnes de sable à l’aide d’une pelle pendant plusieurs jours, et Violette, une expérience théâtrale en réalité virtuelle abordant les questions du consentement sexuel et de l'handicap intellectuel, signée Joe Jack et John.

Victor Pilon Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

Un Prix du public et un Prix du jury, chacun dotés d’une bourse de 10 000 $, seront également remis lors du gala dînatoire du 14 avril, qui réunira des membres du secteur artistique, mais aussi du milieu municipal et des affaires.

Un optimisme volontaire

Selon la directrice générale du CAM, Nathalie Maillé, le retour de l’événement au Palais des congrès symbolise le renouveau de l’enthousiasme au sein des arts vivants, après deux années d’inquiétudes liées aux contraintes pandémiques.

Je sens une effervescence qui revient. Qui ne revient peut-être pas comme on l’a senti l'année dernière quand tout a commencé à reprendre au mois de mai, mais je sens quand même cette fois-ci de l’espoir , affirme-t-elle.

Cela dit, il faut se garder de crier victoire trop vite. Il y a une forme de lassitude, une forme de d'inquiétude, de l'épuisement , constate-t-elle.

Au niveau de la santé mentale, beaucoup de gens ont passé, et passent encore, des moments très difficiles.

Nathalie Maillé espère que 800 personnes se présenteront au gala en avril. Le même nombre de personnes invitées qui étaient prévues pour l’événement de 2020. Si on redémarre, est-ce que les gens vont être au rendez-vous? , se demande-t-elle.

Malgré les inquiétudes, la fête est le meilleur antidote aux difficultés ambiantes aux yeux de Nathalie Maillé.

Pour nous aider collectivement et se dire "on redémarre", quoi de mieux que de mettre en place des évènements festifs, 100 % en personne, où les gens vont célébrer.

Bien représenter la diversité montréalaise

Les candidatures au Grand Prix du CAM sont soumises à un comité de 78 membres des disciplines artistiques subventionnées. Et au Conseil, il y a une sélection qui se fait pour rendre l'événement très représentatif de Montréal, c'est-à-dire dans sa diversité de proposition artistique , explique Nathalie Maillé.

Parmi les 10 finalistes, on retrouve des organismes bien établis tout comme des boîtes novices qui ont été fondées durant la pandémie.

C'est un modèle qui part du milieu lui-même, ce n'est pas un dépôt de candidature comme un concours régulier , précise Nathalie Maillé.

C'est plus une reconnaissance du milieu envers son milieu, et on veut célébrer tout le monde ensemble pour reconnaître ce qui distingue Montréal du reste du Québec .

Une offre culturelle pour revitaliser le centre-ville de Montréal

Le CAM travaille présentement de concert avec les autres secteurs économiques pour faire revenir les travailleurs et travailleuses au centre-ville de Montréal, après deux ans de télétravail.

L’idée est de faire contribuer le milieu culturel à l’amélioration de l’expérience vécue par ces personnes afin de leur redonner envie de se rendre régulièrement dans le centre de la métropole québécoise et de se réapproprier des lieux qu’elles avaient l’habitude de visiter avant la pandémie.