Guerre en Ukraine: La communauté polonaise inquiète à Potton

Entre les murs du commerce, Barbara Jasinski, nouvelle résidente à Potton, retrouve le goût des plats de son enfance et sa langue maternelle. Née à Montréal, ses parents sont venus de Pologne après la Deuxième Guerre mondiale. Elle se procure des plats qui lui rappellent ce que sa mère cuisinait. Actuellement d’autres souvenirs, cette fois douloureux, remontent à la surface avec l'invasion de l'Ukraine.

« Je me souviens de mes parents qui parlaient de la peur qu’il y avait. Et moi étant la deuxième génération de mes parents, j'ai peur parce que comme n’importe qui, on ne sait pas ce qu’il va arriver. Le petit bouton nucléaire, il y a cela aussi… mais c’est sûr que cela va se régler. On ne sait pas quand, mais on espère le plus vite possible. »