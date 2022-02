L’Atlético Ottawa entame sa préparation à Madrid en vue de la saison 2022

C'était bien de se retrouver même si on n'a pas fait grand-chose aujourd'hui. C'était une longue entre-saison, donc on a fait quelques tests pour voir comment nos corps réagissent, des tests de sauts et de mobilité , précise le milieu de terrain Chris Mannella.

L'Atlético Ottawa pourra compter sur un bon mélange de vétérans qui sont de retour avec l'équipe et de nouveaux visages cette saison. Avec seulement 19 joueurs sous contrat jusqu'à présent, d'autres talents devraient se greffer à l'effectif prochainement.

Il y aura surtout un nouveau pilote à la barre de l'appareil : Carlos Gonzalez succède à Mista, dont le départ avait été confirmé en décembre. Le nouvel entraîneur-chef, annoncé la semaine dernière, doit rejoindre ses troupes mercredi.

Gonzalez aura pour tâche de redonner foi aux loyaux partisans du club ottavien, qui a terminé bon dernier au classement de la Première ligue canadienne de soccer (CPL) l'an dernier avec seulement 6 victoires en 28 sorties.

En Amérique du Nord, on le voit quand même souvent en MLS, une équipe qui fait moins bien la saison précédente peut changer les choses complètement la saison d'après et avoir de bons résultats. Avec toutes les nouvelles acquisitions, il n'y a pas de raisons de croire qu'on ne pourrait pas faire ça nous aussi cette année , estime le Gatinois Maxim Tissot.

Le joueur de soccer Maxim Tissot a choisi de rentrer à la maison cet hiver (archives). Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

Je veux gagner le championnat, mais surtout être fier de nos performances. Avec les joueurs ajoutés à l'effectif et le retour de bons vétérans, je suis très excité de voir ce que ça va donner sur le terrain , renchérit Mannella, son co-chambreur.

Outre Tissot, quelques recrues dignes de mention ont rejoint l'Atlético durant l'entre-saison. L'ancien joueur vedette du Fury d'Ottawa Carl Haworth est de retour dans la capitale fédérale.

L'équipe a également mis sous contrat Jean-Yves Ballou Tabla. La carrière de l'ancien espoir du CF Montréal et du FC Barcelone a stagné ces dernières années, mais à 22 ans, mais il pourrait certainement rebondir avec cette équipe qui peut difficilement faire pire qu'en 2021.

Ballou Jean-Yves Tabla tentera de relancer sa carrière, jadis prometteuse, à Ottawa (archives). Photo : Facebook / FC Barcelone B

Des conditions uniques

En s'entraînant dans le complexe sportif de l'Atlético Madrid, les joueurs de Carlos Gonzalez se retrouvent dans un environnement bien différent des autres équipes de la Première ligue canadienne de soccer CPL . Chose certaine, ils ne s'en plaignent pas.

La température est un plus, mais la camaraderie s'installe plus rapidement lorsqu'on est ensemble dans un hôtel. On apprend à connaître les nouveaux, ce qui est essentiel, et les infrastructures ici sont de classe mondiale , insiste Chris Mannella.

Le milieu de terrain, Chris Mannella, a grandi dans l'organisation du Toronto FC avant de s'amener à Ottawa (archives). Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Comme plusieurs de ses nouveaux coéquipiers, Maxim Tissot vit l'expérience d'un camp d'entraînement en sol madrilène pour la toute première fois.

Juste d'être ici et d'avoir des matchs amicaux planifiés, on dirait que les choses reprennent leur cours normal et c'est le fun à voir , reconnaît le défenseur latéral.

Avant de profiter de la partie la plus stimulante camp d'entraînement — les matchs hors concours — les joueurs devront souffrir un peu lors de l'évaluation de leur capacité cardiovasculaire, prévue mardi.

Les entraînements commencent mercredi et tout le monde a hâte d'aller sur le terrain. On a un ''beep test'' mardi, la journée la moins le fun de toutes, mais une fois que les entraînements vont commencer, ça va être plaisant , rigole le vétéran de 29 ans.

L'Atlético Ottawa jouera entamera sa saison à domicile contre le Cavalry FC, le 9 avril, à la Place TD.