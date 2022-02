Des provinces de l’Atlantique se disent prêtes à accueillir des réfugiés ukrainiens

Plus d’un demi-million de réfugiés ukrainiens ont fui vers des pays frontaliers depuis l’invasion de la Russie jeudi dernier. Ottawa affirme accélérer le processus d'immigration des réfugiés en provenance de l'Ukraine. Certaines provinces de l’Atlantique se disent prêtes à les accueillir.

La Nouvelle-Écosse a été la première province de l'Atlantique à annoncer qu’elle accélérait les demandes d’immigration des personnes en provenance de ce pays, vendredi.

La province a aussi fait un don de 100 000 $ à la Fondation Canada-Ukraine pour fournir de l’aide humanitaire au peuple ukrainien.

De son côté, l’Île-du-Prince-Édouard se dit prête à soutenir l’arrivée des réfugiés en collaboration avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Au Nouveau-Brunswick, une porte-parole du gouvernement indique que la province est impatiente d’accueillir des familles ukrainiennes. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada négocie la capacité d'une province à accepter des réfugiés par le biais d'organismes d'établissement des immigrants. Au Nouveau-Brunswick, ces organismes se trouvent à Fredericton, Moncton et Saint John, et Bathurst , précise-t-elle.

Ces organismes devront ensuite fournir des services aux réfugiés et les aider à se trouver des logements convenables.

Terre-Neuve-et-Labrador n’a pas encore répondu à notre demande d’information.

Agir rapidement

L’immigration relève du gouvernement fédéral qui négocie, en partenariat avec les organismes provinciaux, le nombre de réfugiés que les provinces accueilleront.

Pour l’avocate Nicole Druckman, les provinces de l’Atlantique doivent être en contact constant avec Ottawa et convaincre les autorités d’accélérer le processus.

Nicole Druckman, avocate spécialisée en immigration Photo : Radio-Canada

Je pense qu'ils doivent avoir des réunions très vite avec le gouvernement fédéral. Quand nous sommes dans une situation de crise, il faut vraiment premièrement aider les gens. Deuxièmement, on sait toujours que la rétention c'est un problème dans les Maritimes. On a une bonne population d'Ukraine. Et eux autres sont des travailleurs très forts , dit-elle.

Nicole Druckman ajoute qu’elle reçoit de nombreux appels de la part d’Ukrainiens qui habitent au Nouveau-Brunswick et qui tentent de faire venir des membres de leur famille qui sont en Ukraine.

Ce sont des familles ici qui sont vraiment inquiètes de leur famille là-bas, c’est terrible , lance-t-elle.

Elle ajoute que le processus est long et qu’il faut s’armer de patience. Souvent, les personnes ne comprennent pas comment ça fonctionne, ce n'est pas de la magie. Ce n’est pas la faute des gouvernements ou des personnes, c’est juste que les systèmes, ça prend du temps , affirme Nicole Druckman.

Elle espère qu’Ottawa, avec la pression des provinces, agira rapidement pour accueillir le plus de réfugiés possible. Elle ajoute que le Canada et l’Atlantique sont mieux outillés maintenant pour répondre à cette crise, après l'expérience acquise à la venue des réfugiés syriens en 2016.

Avec les informations de Sarah Déry