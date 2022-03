La plupart des bars de la région ont rouvert leurs portes, d’autres attendent au 14 mars

Plusieurs bars avaient annoncé à leurs clients, sur leurs pages Facebook, qu’ils les attendaient pour cette première journée d’ouverture. Certains qui étaient considérés comme des restaurants-bars avaient déjà débuté leurs activités en même temps que les restaurants.

Parmi ceux qui n’avaient pu rouvrir avant, le bar Nelson à Jonquière parlait d’une scène 1, prise 3 , en faisant référence aux nombreuses réouvertures depuis le début de la pandémie de COVID-19. À Chicoutimi-Nord, le bar terrasse Sainte-Anne lançait : Enfin, au plaisir de vous voir .

Toutefois, d’autres attendront que soient levées à peu près toutes les restrictions, sauf le port du masque, à compter du 14 mars. C’est le cas du P’tit bar, à Roberval, et de La Nuit des temps, situé sur la rue Racine à Chicoutimi.

Tout est dans la gestion de la clientèle, c’est moins compliqué, on a plus de temps pour se préparer aussi parce que quand les annonces arrivent, on est tout le temps un peu à la presse. Donc, là on veut vraiment prendre le temps de faire les choses comme il se doit , a expliqué le propriétaire de La Nuit des temps, Alexandre Bédard.

La danse et le karaoké ne seront autorisés qu’à compter du 14 mars. De plus, le passeport vaccinal ne sera plus exigé à partir de la même date. Les bars pourront aussi retourner à leurs heures d’ouverture régulières.

On n’a pas besoin de se compliquer [la vie] à compter les têtes, il n’y a pas de frustration non plus parce qu’il y a des gens qui ne peuvent pas venir et aussi la danse qui s’en vient , a-t-il poursuivi.

Pour l’Appartement Bar Ambiance, aussi sur la rue Racine, l’ouverture officielle se fera vendredi.

Dans le cas du Bar à pitons, à Chicoutimi, la réouverture se fera plutôt en avril.

À Alma, le Dooly's sera ouvert à compter de jeudi.

Avec des informations de Roby St-Gelais