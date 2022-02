Assouplissement de la politique de vaccination pour les employés des T.N-O

Les Territoires du Nord-Ouest assouplissent leur politique de vaccination pour les employés du gouvernement qui ne travaillent pas dans un secteur jugé sensible à compter du 1 er mars. Ils n’auront plus à fournir de preuve de vaccination ni de résultat de test de dépistage de la COVID-19.

En tant qu’employeur, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest T.N.-O. reconnaît la nécessité de mettre à jour sa réponse au fur et à mesure que la COVID-19 commence à être traitée comme une maladie endémique , écrit le gouvernement dans un communiqué.

Seules les personnes travaillant dans des secteurs considérés comme étant vulnérables, telles que les enseignants, les travailleurs de la santé et les employés des services correctionnels par exemple, devront toujours se soumettre à la politique de vaccination en place.

Les personnes qui travaillent pour le gouvernement fédéral devront toutefois continuer de se soumettre à la réglementation mise en place par Ottawa.

En tant qu’individus et employés, nous devons rester prudents, effectuer nos propres évaluations des risques et continuer à adopter de saines habitudes , souligne la ministre des Finances, Caroline Wawzonek.

Si tous les employés du gouvernement sont toujours tenus de porter un masque dans les espaces communs intérieurs, dès mardi, la restriction sur le nombre de personnes pouvant travailler à un même endroit sera levée.

Ceux et celles qui reviennent d’un voyage à l’extérieur du territoire n’auront également plus besoin de travailler à distance durant 72 heures après leur retour à la maison et pourront immédiatement regagner leur milieu de travail.