La fin du masque en Alberta sauf à Edmonton sème la confusion

Même si le gouvernement provincial a indiqué que les habitants n'avaient plus besoin de porter un masque à partir de mardi, Edmonton demande à ses résidents âgés de 2 ans et plus de continuer d'en porter un dans les espaces publics intérieurs.

Cela crée un dilemme pour les commerçants de la capitale qui ne savent plus qui écouter. Après réflexion, le propriétaire du Café Bicyclette, Daniel Cournoyer, demandera à ses employés de porter un masque.

Honnêtement, selon nous, la pandémie n'est pas finie. On prend ça avec un peu de prudence , lance-t-il en ajoutant que tout cela est mêlant pour les entrepreneurs.

« On est de petites équipes et on sait comment une infection peut se propager, et comment ça peut faire un ravage assez vite dans nos équipes. » — Une citation de Daniel Cournoyer, propriétaire du Café Bicyclette

Daniel Cournoyer Photo : Radio-Canada / Marie Chabot-Johnson

La question du port du masque est polarisante chez les commerçants et restaurateurs, explique Puneeta McBryan, directrice de l'Association des entreprises du centre-ville d'Edmonton. D'après un sondage mené auprès des entreprises membres, c'est presque exactement 50 % [pour les masques] et 50 % contre , dit-elle.

Mais au-delà des opinions individuelles, le problème le plus pressant est la confusion qui perdure dans cette communauté face aux règles.

Il y a énormément d'anxiété chez les entrepreneurs en ce moment, et une absence de communication de la part de la Ville , affirme Puneeta McBryan.

Les entreprises pourraient toutefois recevoir un coup de pouce grâce à la levée de pratiquement toutes les autres restrictions, mardi, notamment le télétravail obligatoire et les limites de capacité dans les amphithéâtres. Photo : Radio-Canada / Geneviève Tardif

Jusqu'à présent, les entreprises se sont appuyées sur les directives du gouvernement albertain. Pour la première fois, elles font face à des messages totalement contradictoires qui pourraient les mettre dans le pétrin, avance celle qui les chapeaute.

« C'est une situation un peu tordue pour les commerces. Je ne voudrais absolument pas voir la Ville d'Edmonton leur remettre des contraventions. » — Une citation de Puneeta McBryan, Association des entreprises du centre-ville d'Edmonton

Elle déplore également que les entrepreneurs de la capitale soient désavantagés par rapport à ceux du reste de la province.

Le conseil municipal d'Edmonton devrait rediscuter de son règlement sur le masque le 8 mars. En attendant, la Ville demande l'avis des citoyens dans un formulaire en ligne. Le premier ministre Jason Kenney, pour sa part, avait ouvert la porte début février à une intervention provinciale qui forcerait Edmonton ou d'autres municipalités à abolir leurs propres mesures sanitaires.