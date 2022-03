Un couvert de glace impressionnant au large de Matane

Le couvert de glaces sur le fleuve au large de Matane s’étend sur environ 30 kilomètres. C’est une peu plus de la moitié de la distance qui sépare Matane et Baie-Comeau, qui avoisine 50 kilomètres. Ces glaces forcent la Société des traversiers du Québec (STQ) à revoir l'horaire des traversées entre Matane et la Côte-Nord.