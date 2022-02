Le télétravail fait toujours le bonheur de plusieurs Estriens

Les postes de travail étaient presque tous vides, lundi, chez Sherweb. Seule une dizaine des 425 employés était présente. Plusieurs employés ont profité de la semaine de relâche pour décompresser, mais un bon nombre d'entre eux ont aussi décidé de continuer à travailler à la maison. Il y a quand même une grande majorité de gens qui ont choisi d'être de façon prédominante à partir de la maison, ce qui ne les empêche pas de venir. Ils seront toujours les bienvenus au bureau , mentionne la vice-présidente aux ressources humaines de Sherweb Alexandra Lebel.

Ce sont en effet 80 % des employés de l’entreprise qui préconisent la formule hybride. Seulement 20 % préfèrent travailler sur place en tout temps.

Ça amène beaucoup de nouveaux défis

Ce genre de situation est observable dans de nombreuses entreprises, et demande des ajustements.

« Ça amène beaucoup de nouveaux défis, c'est-à-dire que la pénurie de main-d'œuvre a fait en sorte que les entreprises n'ont pas le choix de faire preuve de plus de souplesse, et les demandes pour faire du télétravail sont de plus en plus fréquentes » — Une citation de Hélène Gravel, propriétaire de l'agence de placement et de recrutement Continuum

Chez Continuum, les employées étaient heureuses de se revoir après deux mois en télétravail. Ça fait vraiment du bien de voir des gens, d'échanger en direct et d'avoir une ambiance de travail avec les collègues , s'exclame Mélanie Lemelin.

Malgré cet enthousiasme, toutes les employées préfèrent continuer à passer certains jours à la maison. Ça peut être une belle alternative. Effectivement, il y a certaines personnes qui sont plus performantes à la maison ou en présentiel. Donc d'avoir les deux, ça crée un bel équilibre , explique Anne-Sophie Viens-Dufresne.

Selon Hélène Gravel, le défi sera en effet de trouver un équilibre, car le télétravail n’est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin d'encadrement, d'être auprès de leurs collègues. Il y a des gens qui ne sont simplement pas en mesure ou qui n'ont pas l'autonomie pour être efficaces chez eux. C'est pour ça qu'il va falloir faire du cas par cas, je pense, avec chacun , souligne-t-elle.

Sherweb fait le pari que les employés voudront se voir de plus en plus au bureau, même s'ils aiment le télétravail. Dès que les normes gouvernementales permettront de nous rassembler plus officiellement, c'est sûr que nous allons beaucoup miser sur l'événementiel pour donner l'occasion aux gens de se rassembler de façon sécuritaire , laisse savoir Mme Lebel.

Selon le reportage de Jean Arel