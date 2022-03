La fin du passeport vaccinal dès mardi, un casse-tête pour les Manitobains

Censé rendre la vie plus facile aux Manitobains, l’abandon du passeport vaccinal décrété par le Manitoba devient plutôt un véritable casse-tête pour les résidents et les entreprises de la province.

À partir de mardi, le passeport vaccinal n’est plus requis pour pénétrer dans plusieurs magasins et commerces. Cela fait partie de la stratégie du gouvernement progressiste-conservateur de Heather Stefanson, qui veut que toutes les restrictions soient levées le 15 mars au plus tard.

Toutefois, la réalité est plus complexe. Pour se rendre dans un restaurant ou au cinéma, par exemple, les Manitobains devront s’armer de patience et faire leurs recherches avant de sortir.

Les entreprises peuvent en effet continuer à exiger une preuve vaccinale avant d’accepter des clients. L’application qui permet de vérifier un code QR confirmant qu’une personne est bien vaccinée reste disponible pour les entreprises.

Trois cinémas, deux règles différentes

Ainsi, les deux principales chaînes de cinéma à Winnipeg, Cineplex et Landmark, ne demandent plus la preuve vaccinale pour donner aux cinéphiles accès à leurs salles.

Landmark suit les règles de santé locales, provinciales et fédérales et, à partir du 1er mars, les amateurs de cinéma n’auront plus à montrer une preuve de vaccination pour voir un film, déclare un porte-parole.

Par contre, l’entreprise compte continuer à offrir des séances distanciées lors desquelles, du lundi au jeudi, les gens peuvent choisir des sièges espacés pour les films diffusés avant 18 h.

Même chose du côté de Cineplex. Sa directrice des communications, Melissa Pressacco, confirme suivre les directives du gouvernement provincial et qu’il n’y a plus besoin de montrer une preuve vaccinale dans [ses] cinémas au Manitoba à partir de mardi .

Le ton n’est cependant pas le même du côté de la Cinémathèque. Vendredi, les responsables ont publié un message sur le site Internet de l'établissement stipulant qu’il faudra toujours montrer une preuve vaccinale pour y entrer.

Nous avons décidé que, pour l'instant, nous continuerons d'exiger que les clients présentent une preuve de vaccination par code QR avec une pièce d'identité gouvernementale valide , indique la Cinémathèque.

On va voir comment ça se passe, mais on ne ressent pas le besoin de se dépêcher et de lever toutes les restrictions , ajoute le directeur général par intérim, David Knipe. Même s’il s’attend à perdre peut-être quelques clients, il assure que la décision n’a pas été prise à la légère et que la Cinémathèque prendra son temps : On va voir comment la situation évolue dans les prochains mois concernant le nombre de cas [de COVID-19] et d’hospitalisations.

Des entreprises restent indécises

En réalité, une grande partie des entreprises manitobaines semblent abandonner le passeport vaccinal.

En effet, selon une étude des Chambres de commerce du Manitoba menée auprès de leurs membres, 48 % des répondants ont dit qu’ils n’allaient plus demander de preuve vaccinale, et 14 % affirmaient vouloir maintenir l’exigence.

La situation laisse tout de même 23 % des répondants perplexes, ne sachant pas quelle décision prendre.

L’abandon de l’obligation vaccinale est aussi plus fort dans les secteurs de la vente, des manufactures, de l’hôtellerie et de la restauration.

Quant au masque, qui ne sera plus obligatoire à partir du 15 mars au Manitoba, environ 20 % des entreprises ayant répondu à l’étude envisagent de garder le port du masque obligatoire pour tout le monde, tandis que 27 % n’ont pas pris de décision à ce sujet.

Ces résultats laissent entendre que de nombreuses entreprises ne se sentent pas prêtes à tout abandonner, selon le président-directeur général des Chambres de commerce, Chuck Davidson.

Passer de toutes ces restrictions auxquelles elles ont dû faire face au cours des deux dernières années à aucune, cela fait en sorte que beaucoup d'entreprises vont prendre une approche prudente , a-t-il déclaré.

Une décision délicate

Par ailleurs, si les Manitobains croient qu’aller au restaurant pourrait être plus simple que dans les cinémas, ils se trompent. Là encore, il devient difficile de s’y retrouver.

Le président de la brasserie Nonsuch, Matthew Sabourin, explique ainsi que son restaurant ne demandera plus le passeport vaccinal .

On a consulté plusieurs autres brasseries, plusieurs autres collègues dans l’industrie, et il semble que la majorité des gens ont choisi de suivre les recommandations de la province , explique-t-il, sans vouloir s’étendre sur la raison de ce choix. Je préfère ne pas répondre à cette question , dit-il simplement.

La situation est délicate , reconnaît d’emblée Andy Wen. Propriétaire du restaurant Poké Mono, situé au centre-ville à quelques encablures du Palais législatif, il a été marqué par les manifestations du convoi des camionneurs, qui ont duré tout le mois de février devant le cœur du pouvoir politique provincial.

Indécis, il s’interroge sur la meilleure chose à faire. Si je continue à demander aux gens des preuves vaccinales, ce sera difficile. D’un côté, je veux que le restaurant soit un lieu sûr. Mais les gens viennent généralement en groupe; certains ont le passeport vaccinal, d'autres non. Et ils viennent pour manger ici. Donc, si je garde fermement le passeport vaccinal, je vais avoir des ennuis , croit-il.

Il n’est plus requis, alors ce n’est plus à moi de l’obliger. C’est vraiment une décision difficile , conclut-il, à quelques heures de la fin officielle du passeport vaccinal au Manitoba.

Avec des informations de Chantallya Louis, Émile Lapointe et CBC