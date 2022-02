La vente des Promenades du boulevard Wallberg devrait être autorisée mardi

La transaction devrait être autorisée mardi par le tribunal.

Rappelons que plusieurs des locaux et les aires communes avaient été mis en vente en raison de problèmes financiers. Le reste appartient aux propriétaires de différents commerces.

Désormais nommé simplement les Promenades du Boulevard, ce centre commercial est en fait une ancienne rue qui a été recouverte à la fin des années 80.

Pas de changement de vocation

L’un des futurs acquéreurs a expliqué à Radio-Canada que le groupe préférait toutefois attendre quelques semaines avant de se faire connaître publiquement.

Il assure que la volonté des investisseurs est de garder la vocation des lieux et même d’y investir dès cette année pour en faire un véritable lieu de rassemblement.

Le défi sera toutefois de taille avec l’explosion des achats en ligne et la pandémie qui a fortement ébranlé les commerçants.

André Guy, maire de Dolbeau-Mistassini Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Une rencontre avec le maire

Les investisseurs ont rencontré la Ville de Dolbeau-Mistassini vendredi dernier.

Ils veulent maintenant discuter avec les commerçants, la Chambre de commerce et d’industrie de Dolbeau-Mistassini et tous ceux qui souhaitent donner un nouveau souffle aux lieux.

La Ville promet de soutenir le groupe dans ses démarches.

On a discuté un petit peu de leur plan d’affaires, mais pour l’instant on a juste discuté sur le futur, c’est-à-dire ma vision puis leur vision et là je leur ai dit: “Il va falloir qu’on se rencontre pour justement tout mettre ça ensemble, pour qu’on travaille ensemble dans le but de redémarrer l’achalandage de ce centre d’achats , a révélé le maire de Dolbeau-Mistassini, André Guy.

D'après un reportage de Mélissa Paradis