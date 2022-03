Panne à l’Aluminerie Alouette : un message d’alarme pour les grandes industries

Bien que l’origine de cette panne ne soit pas encore connue, selon plusieurs experts en cybersécurité consultés par Radio-Canada, il s’agirait d’une cyberattaque en lien avec la situation sécuritaire actuelle entre la Russie et l’Ukraine.

Toutefois, depuis vendredi, Alouette n'a pas publié d'informations supplémentaires concernant la situation et n'a pas répondu aux questions de Radio-Canada.

Pour sa part, Jean Simard affirme que la situation dont est victime Alouette doit avoir poussé les autres alumineries du pays à s'assurer de leur cybersécurité.

[Cet incident] fait en sorte que tout le monde a revu ses systèmes et va augmenter, dans le cas échéant, ses mesures de protection de l’intégrité des systèmes informatiques , dit-il.

Selon lui, bien que les grandes alumineries soient en compétition sur le marché, elles collaborent dans certains domaines comme la cybersécurité.

M. Simard rappelle que l’entreprise Alouette est une cible de choix en cas de cyberattaque, puisqu’une aluminerie est considérée comme une infrastructure stratégique dans un pays comme le Canada .

De son côté, le directeur du bureau de recherche et développement de la firme de sécurité informatique ESET, Alexis Dorais-Joncas estime que la nature et l'identité des auteurs de l'attaque informatique, survenue la semaine dernière, pourraient être connues lorsque les systèmes ne seront plus corrompus.

Il affirme que le processus d’identification de l’attaque sera coûteux, même si la situation varie d'un cas à l'autre.

Même pour les entreprises les mieux préparées qui vont avoir toutes les procédures pour répondre à une cyberattaque, c'est des coûts astronomiques, ne serait-ce qu'en main-d'œuvre. C'est des gens qui vont travailler de longues journées pendant très longtemps pour tout remettre en ordre. Ça peut avoir des impacts financiers au niveau des ventes. [...] Même dans les meilleurs cas, c'est très coûteux , dit-il.

Dans le communiqué émis vendredi, l'Aluminerie Alouette affirmait que la production de l'aluminium se poursuivait malgré toutes les perturbations des outils technologiques de production.

Avec les informations de Félix Lebel et Laurence Vachon