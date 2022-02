La mince couverture ambulancière dans la région inquiète les mairesses de la rive sud

Jeudi, un homme est décédé d'un arrêt cardiaque à Saint-Grégoire. Les deux ambulances qui y sont habituellement postées étaient réaffectées à d’autres territoires de couverture au moment de l’incident médical.

Le syndicat de la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie estime que l’homme aurait eu de plus grandes chances de survie si les ambulances avaient été disponibles. Le syndicat rapporte que les épisodes de manque de couverture d’ambulances seraient devenus fréquents.

À titre d’exemple, dans la nuit de samedi à dimanche, il n’y avait qu’une seule ambulance pour les secteurs de Trois-Rivières et de la rive sud, incluant Saint-Grégoire, Nicolet et Pierreville mentionne le syndicat.

La mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois, affirme que ce n'est pas la première fois qu'elle a des discussions à ce sujet avec la Coopération des ambulanciers de la Mauricie (CAM).

Je jase parfois avec des gens qui gravitent autour de ce secteur-là, et c’est sûr que ces gens-là sont inquiets du fait que les ambulanciers sont souvent appelés à aller couvrir d’autres régions que la nôtre. Ce qui fait que pendant un certain temps, la MRC de Nicolet-Yamaska et celle de Bécancour n'ont pas d’ambulances à proximité, comme ça devrait être le cas. C’est quand même la mission de la Coopération des ambulanciers de la Mauricie CAM d’offrir des services d’urgence à la population, de s’assurer que celle-ci est en sécurité. Et là, manifestement, ce n’est pas toujours le cas. C’est sûr que c’est préoccupant , a-t-elle commenté.

Elle compte faire un suivi avec la santé publique pour obtenir un état de la situation.

De son côté, la mairesse de Bécancour Lucie Allard a admis lundi matin ne pas avoir été mise au courant de la situation. Elle compte toutefois se pencher sur la problématique qu'elle juge elle aussi préoccupante.

La CAM explique la découverture

La Coopérative des ambulanciers de la Mauricie CAM , qui couvre les quatre secteurs de Shawinigan, Batiscan, Trois-Rivières et les environs de Bécancour et Nicolet, dit être en train d’analyser la situation à la suite du décès de l’homme de 57 ans.

Le directeur des opérations à la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie CAM Jean-Robert Rupp-Nantel indique que trois à huit ambulances couvrent le territoire de Trois-Rivières, selon la planification établie par la coopérative. Sur la rive sud, entre un et deux véhicules assurent le service, et à Shawinigan les ambulances sont au nombre de deux à trois.

Dans certaines situations d’exception, par exemple, lorsqu’il y a des hausses d’appels importantes où on a des inter-établissements à l’extérieur de notre territoire où nous allons couvrir des secteurs limitrophes qui sont non couverts, comme Pierreville [...] ça peut créer une découverture effectivement de certains secteurs , explique-t-il, ajoutant que le phénomène est de plus en plus fréquent.

Il souligne toutefois que la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie CAM ne fait pas face à une pénurie de main-d'œuvre, mais qu’il y a des enjeux actuels qui nécessitent un ajout de ressources .

M. Rupp-Nantel mentionne que la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie CAM et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec CIUSSS MCQ discutent des pistes de solution pour améliorer les services à la population.

Avec les informations de Raphaëlle Drouin