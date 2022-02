Les proches de Raif Badawi attendent sa libération

D'après les estimations de sa famille, le 28 février devait marquer la date de libération de Raif Badawi sur le calendrier saoudien après 10 ans d'emprisonnement. Pour l'instant, rien ne laisse cependant croire que le blogueur serait sorti de prison, comme l'espéraient tant sa femme, Ensaf Haidar, et leurs trois enfants, qui sont établis à Sherbrooke.

Lundi en début de soirée, Amnistie internationale indiquait ne toujours pas avoir de nouvelle laissant espérer que le blogueur ait été libéré, même si ça reste toujours une possibilité. L'organisme dit ne pas non plus détenir d'indice qui laisserait présager une libération plus tard cette semaine.

Chez elle, Mme Haidar attendait des nouvelles. La journée aura été longue et entrecoupée de plusieurs conversations téléphoniques. Jusqu’à maintenant, il n’est pas libre. Pourquoi? Je ne sais pas , déplore-t-elle.

Une fois libéré, M. Badawi sera soumis à de nombreuses conditions. Il ne devra notamment pas voyager pendant 10 ans, ne pourra pas travailler dans les médias et devra payer une amende punitive de 335 000 $.

La citoyenneté canadienne demandée pour le blogueur

À titre de porte-parole en matière des droits de la personne du Bloc Québécois, le député du Lac-Saint-Jean Alexis Brunelle-Duceppe accompagne la famille Badawi dans ses démarches.

« On n'a jamais lâché le morceau. On a toujours porté ce ballon-là. On a toujours porté le dossier de Raif Badawi » — Une citation de Alexis Brunelle-Duceppe, député pour le Bloc québécois

Le député bloquiste a déposé à nouveau une motion à la Chambre des communes pour demander l'attribution de la citoyenneté canadienne à Raif Badawi. C’est un nouveau ministre de l’Immigration, donc on en profite pour lui redonner le mandat d’utiliser tous les outils à sa disposition pour faire en sorte que Raif revienne le plus rapidement possible retrouver les siens , a expliqué le député en entrevue. La motion a été adoptée à l'unanimité lundi en fin d'après-midi.

Un retour attendu

La famille n'est pas seule dans son attente. Depuis bientôt huit ans, 374 rassemblements ont été organisés devant l'Hôtel de Ville à Sherbrooke. La résidente Monia D'Amours y participe depuis le début.

Cet homme-là n’a rien fait qui méritait un tel sort. Pour la famille, lui faire subir cela, je trouve que c’est extrêmement cruel. Cela vient beaucoup me chercher à l’intérieur , confie-t-elle.

« C’est une cause qui vient me chercher profondément, il y a énormément d’injustice. » — Une citation de Monia D'Amours, manifestante pour la libération de Raif Badawi

Aujourd’hui, une sincère amitié lie Mme D’Amours à la famille Badawi. On est devenu très proche. Je gardais les enfants quand elle (Ensaf Haidar) partait à l’étranger, à l’époque faire beaucoup de conférences de sensibilisation , raconte-t-elle.

Mme Haidar se dit très touchée par ce soutien indéfectible.

Avec les informations d’Alexis Tremblay