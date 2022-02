Pénurie d’essence dans certaines stations-service

La directrice générale de Pétrole Alcasyna, qui dessert les stations Petro-Canada, indique que la pénurie de main-d'oeuvre chez le transporteur pétrolier est à l’origine de ces ruptures de stock.

Les quantités de produits à la raffinerie à Montréal sont là. Le prix de l’essence n’a rien à voir avec ça. C’est vraiment un problème de main-d'œuvre uniquement , affirme la directrice générale Audrey Lapointe.

Elle assure que le conflit en Ukraine ou encore l’augmentation du prix du pétrole ne sont pas liés au manque d’essence à certaines stations-service.

Le produit peut être en région, mais il n’y a pas de transporteur disponible pour l’apporter dans chaque station-service , ajoute Audrey Lapointe.

Ce phénomène dure depuis environ une année, mais s’est exacerbé au cours des dernières semaines.

Ça fait un an qu’on a plus de difficulté, par contre, depuis un mois, c’est encore plus difficile, on manque de produit encore plus fréquemment , rapporte Audrey Lapointe.

D'autres compagnies de stations-service n'ont pas signalé de problèmes d'approvisionnement en essence pour le moment.