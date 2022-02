Le passage au statut d'alerte facilite le déploiement et le lancement d'armes plus rapidement, mais ceci ne signifie pas nécessairement que la Russie a l’intention de les utiliser.

Il y aurait, selon plusieurs experts, quatre niveaux d'alerte dans l'armée russe : régulier, élevé, menace de guerre et guerre. Chaque niveau détermine le niveau de préparation des forces armées.

Mais le président Poutine n'a pas spécifié à quel niveau d'alerte il a placé son armée. En fait, en Russie, comme aux États-Unis, il existe un flou quant au niveau d’état d’alerte en vigueur, pour des raisons de sécurité nationale.

Dmitri Alperovitch, fondateur de l'Institut Alperovitch d'études sur la cybersécurité à l'Université Johns Hopkins, estime de son côté, dans un message sur Twitter  (Nouvelle fenêtre) , que la Russie s’est probablement placée au deuxième niveau d’alerte, soit élevé.

Cinq niveaux aux États-Unis

Les États-Unis ont de leur côté leur propre niveau d’alerte (DEFCON ou Defense Readiness Condition) pour indiquer le niveau de menace auquel le pays est confronté.

Il existe cinq niveaux, de DEFCON 1 à 5. DEFCON 5 est l'état de préparation le plus bas, tandis que DEFCON 1 est l'état de préparation maximal, ce qui signifie qu'une guerre nucléaire est sur le point de commencer ou a déjà commencé.

Le niveau d'alerte DEFCON 1 n'a jamais été atteint. Le plus élevé aurait été DEFCON 2 pendant la crise des missiles de Cuba.

La dissuasion nucléaire

Des officiers russes enlèvent la couverture de camouflage d'un missile nucléaire mobile "Topol-12M" au début des années 2000. Photo : Reuters / Reuters Photographer

Selon plusieurs experts, l'annonce du président Poutine facilite non seulement le lancement d'armes, mais est une façon pour la Russie de lancer un avertissement à l'OTAN, dans une forme de dissuasion nucléaire.

La notion de dissuasion nucléaire n’est pas nouvelle. Elle date de la Guerre froide. Le but de cette stratégie militaire est de décourager toute agression en menaçant son adversaire de recourir à la force nucléaire.

On parle d’escalader pour désescalader, soit de poser un geste d’une telle gravité que vous allez dissuader les opposants potentiels de véritablement prendre les armes contre vous , explique Michel Fortmann, professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal et membre du Centre d'études et de recherches internationales, en entrevue à Midi Info.

L’OTAN de son côté définit plutôt la dissuasion nucléaire comme le fait d' imposer à un adversaire des coûts qui seraient inacceptables et largement supérieurs aux gains qu’il pourrait espérer obtenir.

Le geste de Vladimir Poutine n'est donc pas à prendre à la légère. Car s'il continue d'élever le niveau d’alerte de la Russie, les États-Unis et l’OTAN pourraient être contraints d’augmenter eux aussi leur niveau d’alerte. Ceci marquerait une escalade inquiétante , estime Hans Kristensen, analyste nucléaire à la Fédération des scientifiques américains, en entrevue à CBC  (Nouvelle fenêtre) .

François Géré, directeur de l'Institut Diplomatie et Défense, à Paris, rappelle que les pays détenant des armes nucléaires sont toujours prêts à n’importe quelle éventualité.

Ce n’est pas un secret. Les États-Unis ont en permanence, à la mer, dans des espaces totalement inconnus, un certain nombre de sous-marins nucléaires, de lanceurs d’armes, de missiles nucléaires qui peuvent frapper à n'importe quel moment le territoire russe si nécessaire .

« La dissuasion est déjà là. Elle est déjà en fonction. Les Russes le savent parfaitement » — Une citation de François Géré, Institut Diplomatie et Défense

Doit-on prendre ce geste au sérieux?

Le président russe Vladimir Poutine en réunion à Moscou le 21 février 2022. Photo : via reuters / SPUTNIK

Il faut rappeler que ce n’est pas la première fois que la Russie brandit la menace de guerre nucléaire.

Vladimir Poutine a également fait référence à son statut nucléaire lors de l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Il avait alors indiqué qu’il était prêt à mettre en état d’alerte les forces nucléaires si les Occidentaux étaient intervenus militairement dans ce conflit.

Le président Poutine a lancé des menaces voilées quand ses troupes ont commencé leur invasion de l'Ukraine. Quiconque tente de nous faire obstacle, et plus encore, de menacer notre pays, notre peuple, doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate. Et elle entraînera des conséquences que vous n'avez encore jamais connues , a déclaré le chef du Kremlin la semaine dernière.

Pour François Géré, les nouvelles menaces du président russe sont surtout une manœuvre de guerre psychologique et d’intimidation pour montrer que la Russie est prête à tout. C’est une façon d’angoisser la population […] de faire monter les enchères , dit-il.

L'ambassadrice américaine à l'Organisation des Nations unies ONU , Linda Thomas-Greenfield, suggère que M. Poutine essaie de justifier la guerre en Ukraine et de démonter qu'il n'est pas un agresseur et qu’il cherche à défendre son pays.

Michael O'Hanlon, chercheur de la Brookings Institute, croit pour sa part que les menaces nucléaires de M. Poutine font partie intégrante de sa vision du monde. Selon cet expert dans la stratégie de défense américaine et l'utilisation de la force militaire, les menaces nucléaires de Poutine sont davantage une confirmation de la nature brute de cet homme .

D’ailleurs, dans un documentaire en 2018, le président Poutine avait déclaré que … si quelqu'un décide d'anéantir la Russie, nous avons le droit légal de réagir. Oui, ce sera une catastrophe pour l'humanité et pour le monde.

Michel Fortmann croit que si le monde est encore loin d’une guerre nucléaire, il ne faut pas sous-estimer la gravité du geste de M. Poutine. Il croit que son but est de dissuader le plus fermement possible toute intervention militaire des Occidentaux, incluant l’aide aux Ukrainiens.

« On veut diviser et décourager les Occidentaux. » — Une citation de Michel Fortmann, professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal

Vladimir Poutine souhaite aussi élargir le conflit et impliquer l’Europe, l’OTAN et les États-Unis, ajoute M. Fortmann. Mais pour l’instant, les menaces de la Russie semblent avoir raffermit l'opposition internationale à cette invasion.

Cet expert croit que le monde entre dans une phase qui ressemble aux moments les plus intenses de la Guerre froide, ce qu'il qualifie de diplomatie au bord du gouffre.

« Les doigts ne sont pas encore sur la gâchette, mais on n’en est pas loin. » — Une citation de Michel Fortmann, Université de Montréal

M. Fortmann ajoute que si l’OTAN autorise une zone d'exclusion aérienne autour de l’Ukraine (et donc le déploiement d’avions de l’OTAN dans l’espace aérien ukrainien), on risque une confrontation qui ressemblerait à octobre 1962 avec la crise des missiles .

Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu (à droite), et le chef d'état-major Valery Gerasimov ont participé à un entretien avec le président Vladimir Poutine dimanche lors duquel il leur a demandé de mettre en alerte la force de dissuasion russe. Photo : AFP / ALEXEY NIKOLSKY

Ce qui inquiète encore plus M. Fortmann est le fait que seulement trois personnes en Russie détiennent les codes des armes nucléaires : le président Poutine, le chef d’état-major et le ministre de la Défense. Ce qui fait froid dans le dos est que la décision d'utiliser l’arme nucléaire repose sur l'équilibre mental et la raison d’un homme. Je pense que personne ne peut s’opposer aux ordres de Vladimir Poutine , dit-il.

Si l'Occident décidait d’intervenir militairement en Ukraine, il existe un risque réel que la Russie utilise des armes nucléaires stratégiques, affirme Gerhard Mangott, professeur de relations internationales à l'Université d'Innsbruck et experts des relations américano-russes, en entrevue à CBC.

Selon M. Fortmann la Russie pourrait, par exemple, choisir de lancer une arme nucléaire de petit calibre au-dessus de la mer du Nord, entre la Norvège et l’Angleterre. Ce serait un signal que nous allons passer la ligne rouge.

L’arsenal nucléaire de la Russie

En ce moment, on estime que la Russie détient environ 4500 armes nucléaires, dont 1550 déployées sur des engins balistiques. S'il est impossible de connaître le nombre exact d’armes nucléaires russes, le pays en détient beaucoup moins que lors de la Guerre froide.

Rappelons qu’en février 2021, les États-Unis et la Russie ont renouvelé pour cinq années supplémentaires le traité de réduction des armes stratégiques nucléaires (New START).

Signé en 2010, l'accord limite les arsenaux de la Russie et des États-Unis à un maximum de 1550 ogives déployées pour chacun de ces deux pays, soit une réduction de près de 30 % par rapport au plafond précédent fixé en 2002. Il restreint aussi le nombre des lanceurs et des bombardiers lourds à 800, ce qui reste suffisant pour détruire la Terre plusieurs fois.