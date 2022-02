Le quart des trottoirs déneigés à Saguenay cinq jours après la tempête

Un peu moins de 35 cm de neige étaient tombés mardi et mercredi.

Alors que tous les trottoirs de Saguenay devraient être déneigés en début de semaine prochaine, la Ville priorise certains secteurs. Maintenant, les efforts de déneigement sont concentrés vers les quartiers résidentiels.

La priorité numéro 1, c'est les centres-villes et les zones scolaires. Ensuite, on tombe dans les artères et les collectrices et finalement les trottoirs dans les quartiers résidentiels. C'est certain que d'ici le retour de la semaine de relâche la semaine prochaine, les trottoirs des corridors scolaires, évidemment, ça va être fait , a annoncé le président de la Commission des travaux publics, Jimmy Bouchard.

D'après le conseiller municipal du district 1, la quantité de neige et la disponibilité des camions compliquent la tâche.

On n’est pas capable d'aller directement avec la chenillette et l'équipement qu'on utilise normalement, il faut absolument tout souffler et ramasser. Là où on a une problématique, c'est au niveau de la disponibilité des camions, alors qu'on ramasse de la neige partout sur le territoire, les camions se font rares , a-t-il poursuivi.

Des citoyens déplorent la situation

Des citoyens de Saguenay estiment que la situation nuit à leur sécurité, mais se montrent compréhensifs

Là, c’est sûr qu’avec la tempête de la semaine dernière, ça prend du temps avant que ce soit dégagé. Je peux comprendre, mais là on marche dans la rue , a partagé un citoyen, conscient des risques.

Je comprends qu’on a beaucoup beaucoup de neige. Comme la semaine dernière, les enfants qui allaient à l’école, c’était épouvantable , a ajouté une autre.

Une femme de 32 ans a perdu la vie vendredi dernier alors qu'elle marchait en soirée sur le boulevard Saint-Paul à Chicoutimi, dans un secteur où il n'y a pas de trottoirs.

Il lui était cependant impossible de marcher sur l'accotement en raison des fortes quantités de neige encore présentes. Elle et son conjoint avaient alors tenté de circuler par les stationnements des entreprises, mais encore là, la neige les en a empêchés.

Des rues plus étroites

Saguenay n'a reçu qu'une vingtaine de plaintes formelles concernant le déneigement depuis jeudi dernier, ce qui n'est pas un chiffre particulièrement élevé.

Dans un message publié sur Facebook dimanche, le président de l’arrondissement de Jonquière, Carl Dufour, disait recevoir plusieurs commentaires de la part des résidents de son secteur à Arvida. Selon plusieurs d’entre eux, les rues résidentielles étaient particulièrement devenues étroites.

C'est un peu paradoxal, car plus il y a de la neige, moins les véhicules vont vite. Il y a certains endroits où naturellement, il y a deux véhicules qui ne peuvent pas se rencontrer. Est-ce que ça amène un élément de dangerosité? Je pense que les gens sont consciencieux , a commenté le conseiller lundi.

D’après un reportage de Béatrice Rooney