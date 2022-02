Troubles de la lecture : l’Ontario manque à ses obligations, selon la CODP

Le rapport, basé sur une enquête débutée en 2019, révèle que l’Ontario ne respecte pas ses obligations en matière d’exercice du droit de lire des élèves .

La recherche indique qu’environ 10 % des élèves de la province sont dyslexiques, et que 25 % des enfants de maternelle ou de première année sont à risque de développer des troubles de la lecture.

Reposant sur ces chiffres, la Commission ontarienne des droits de la personne CODP indique que malgré des décennies de recherches multidisciplinaires sur les méthodes les plus efficaces d’enseignement des compétences initiales en lecture (...) l’Ontario manque systématiquement à ses obligations envers les élèves ayant des troubles de lecture et beaucoup d’autres élèves.

La recherche, engagée par deux expertes du développement de la lecture et des troubles connexes, s'est notamment appuyée sur des consultations menées auprès de huit conseils scolaires publics anglophones, de 13 facultés publiques des sciences de l’éducation de langue anglaise de l’Ontario et du ministère de l’Éducation.

D'autre part, des milliers d’élèves, de parents, d’organisations, d’éducateurs et d’autres professionnels ont également fait part de leurs observations par l'entremise de sondages, d'audiences publiques, d'une assemblée communautaire, de conversations avec des membres des Premières Nations, des Métis et les Inuits.

L'organisme a reçu 3000 réponses à ses sondages, dont 100 d’employés ou de familles qui ont inscrit leurs enfants dans des conseils scolaires francophones.

Le rapport propose 157 recommandations, et souligne l’importance d’allouer un financement stable et adéquat pour permettre la mise en œuvre de ces recommandations.

Les troubles de la lecture isolent les enfants et les adultes

Les responsables de l’enquête ont recueilli le témoignage d’un grand nombre de personnes qui sont incapables de lire un menu au restaurant, une liste d’ingrédients d’aliments, des panneaux de signalisation ou des sites Web , indique le rapport.

Par ailleurs, en raison de leur marginalisation et de leur manque d’équité sur le plan structurel, les élèves noirs et autrement racialisés, les élèves des Premières Nations et communautés métisses et inuites, les élèves multilingues et les élèves de milieux à faible revenu courent aussi un risque accru de développer des difficultés de lecture .

Le rapport rappelle les conséquences directes des difficultés de lecture pour les élèves.

« De nombreux élèves ont dit être "stupides" parce qu’ils n’arrivaient pas à lire. Beaucoup d’élèves et de parents ont parlé de dépression, d’anxiété, d’évitement scolaire, de comportements agressifs, d’intimidation, de victimisation, d’automutilation et même d’idées suicidaires ou de tentatives de suicide. » — Une citation de Rapport de la Commission ontarienne des droits de la personne

Les conséquences peuvent par ailleurs perdurer après les études, restreindre l’accès à l’emploi et mener à des revenus plus faibles, à la pauvreté, à l’itinérance, à des taux de criminalité plus élevés et à la prison .

Nika Farahani, avocate à la Commission ontarienne des droits de la personne, a accompagné toutes les étapes de l'enquête, qui a notamment pris place à Brampton, London, Kenora et Thunder Bay.

Selon elle, de nombreux parents ont indiqué ne pas savoir quelles ressources mobiliser pour soutenir leurs enfants. Nombre d’entre eux n'ont pas trouvé d’appui, même dans le secteur privé, surtout dans le nord de la province comme à Kenora et Thunder Bay.

Nika Faharani, avocate à la Commission ontarienne des droits de la personne Photo : Nika Faharani

Concernant les enfants, dans les sondages qu’on a reçus, il y a même des références au suicide , confirme-t-elle.

Les milieux scolaires francophones seraient moins outillés

Le rapport précise que les conclusions qu’il met en avant devraient s’appliquer aux conseils scolaires francophones de la province.

Il relève également des difficultés propres au milieu scolaire francophone.

Les enquêteurs ont notamment appris que les personnes dont les enfants en droit de recevoir une éducation en français ont dit avoir abdiqué ce droit et transféré leur enfant dans un conseil [scolaire] de langue anglaise étant donné que les conseils de langue française avaient moins de ressources et de programmes à l’intention des enfants ayant des difficultés de lecture .

Par ailleurs, l'accès des Franco-Ontariens aux services de soutien en français, à l’école comme à l’extérieur, est entravé par des obstacles supplémentaires .

Le document mentionne que les francophones qui vivent en milieu rural ont accès à moins de ressources. Mais les familles vivant en milieu urbain ont également déclaré devoir sortir de la ville pour accéder à des services d’évaluation et de tutorat en français, souligne le rapport.

Réviser les curriculums et diagnostiquer précocement

L’étude pose comme principales recommandations une modification des curriculums de la maternelle à la huitième année, dans l'enseignement francophone et anglophone, afin de décoder et épeler les mots, et les lire de façon précise et fluide .

Elle recommande aussi d’engager un dépistage précoce de tous les enfants de la maternelle à la deuxième année, car celui-ci n'est pas systématique et que de nombreux enfants ne sont pas diagnostiqués.

L’approche actuelle de l’Ontario en matière de dépistage est un échec auprès de beaucoup d’élèves , indique-t-elle.

La dyslexie affecterait 700 millions de personnes, selon l'Organisation mondiale de la santé Photo : iStock

Le choix des outils de dépistage n’est en effet pas uniformisé, et certains d’entre eux ne sont plus considérés comme efficaces, explique Nika Farahani.

L’e rapport met enfin l'accent sur un renforcement des compétences des enseignants en matière d’apprentissage de la lecture, ainsi qu’une formation sur l’outil de dépistage.

Le ministère de l’Éducation indique pour sa part qu' au moins un élève sur quatre n'atteint toujours pas la norme provinciale en lecture et en écriture .

Il énonce qu’en réponse aux recommandations du rapport de la Commission ontarienne des droits de la personne CODP , l'Ontario investit 25 millions de dollars dans des programmes d'intervention en lecture [...] Le financement est mis à disposition pour cette année scolaire et se poursuivra jusqu'à l'année scolaire 2022-2023.