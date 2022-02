Pas d’accusation contre des policiers de Gatineau qui répondaient à une prise d’otage

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) ne portera pas d’accusation criminelle envers un policier du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) en lien avec un événement de 2021, lors duquel un civil avait été atteint par balle par un policier après une poursuite et une prise d’otage.

Du même coup, le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), qui avait produit un rapport sur l’événement survenu le 8 janvier 2021, annonce qu’il ferme le dossier sur cette enquête.

Ce jour-là, un civil, alors âgé de 37 ans, s’était retrouvé grièvement blessé par une balle d’un projectile d’un policier, sur le boulevard Maloney à Gatineau. Il avait précédemment fui ces derniers, causé une collision et pris la passagère de son véhicule en otage.

Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes en lien avec les blessures subies par un homme le 8 janvier 2021 à Gatineau, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l’analyse de la preuve ne révèle pas la commission d’une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Gatineau , peut-on lire dans un communiqué du Directeur des poursuites criminelles et pénales DPCP .

Dans la missive, il est indiqué que la personne blessée lors de l’événement aurait été mise au courant de cette décision avant que celle-ci ne soit rendue publique.

Puisque des accusations ont été portées contre une personne impliquée lors de l’intervention policière et que le dossier est maintenant devant les tribunaux , peut-on y lire, le Directeur des poursuites criminelles et pénales DPCP affirme ne pas être en mesure de dévoiler les raisons derrière sa décision, et ce, dans le but de ne pas nuire aux procédures judiciaires en cours.

Une fois qu'elles seront terminées, les motivations derrière la décision du Directeur des poursuites criminelles et pénales DPCP de ne pas porter d’accusations contre le policier impliqué devraient être rendues publiques dans un communiqué.

Par conséquent, puisqu'aucune accusation n'a été déposée en lien à l’intervention policière du 8 janvier 2021, le Bureau des enquêtes indépendantes BEI ferme donc le dossier portant sur l’événement.

Tout comme le Directeur des poursuites criminelles et pénales DPCP , le Bureau des enquêtes indépendantes BEI n’entend pas dévoiler davantage d’informations sur le sujet en raison des procédures judiciaires en cours.