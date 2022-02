Augmentation des accidents de motoneige cet hiver au Manitoba

Gilbert Vigier est l'un des codirecteurs de Pembina Valley Snow Kickers. Cet organisme, situé dans le sud du Manitoba, compte plus de 250 membres.

Gilbert Vigier se dit surpris par le nombre de morts, mais, selon lui, des facteurs peuvent expliquer ce lourd bilan.

Cette année, la quantité de neige que nous avons reçue est importante et, par conséquent, il y a beaucoup plus de motoneiges sur les pistes. Dans notre région, il n'y a eu aucun accident, mais les endroits où la circulation est plus dense, c'est un peu comme sur les routes, plus il y a de voitures, plus la probabilité d'accidents est importante , fait-il remarquer.

Gilbert Vigier indique que la responsabilité première incombe aux motoneigistes qui doivent respecter les règles. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Outre la quantité de neige, d'autres éléments sont à considérer pour expliquer ces accidents, dont la vitesse.

Il est recommandé de ne pas dépasser 60 km/heure sur les pistes, mais c'est une recommandation, ce n'est pas une loi. Des fois, les gens vont plus vite et ça ne leur laisse pas le temps de réagir lorsqu'il y a un virage ou un obstacle , poursuit Gilbert Vigier.

Il blâme également la consommation d'alcool, bien que le phénomène soit de moins en moins fréquent sur les pistes, d'après lui. On voit ça de moins en moins, mais c'est quelque chose de très dur à contrôler.

Membre du conseil d'administration de Conseil canadien des organismes de motoneige, Michel Garneau dit que le message en la matière est pourtant clair et net.

C'est tolérance zéro. Comme activité, la motoneige comporte des risques. Ce qu'on dit aux gens, c'est de les gérer le mieux possible. Ça veut dire pas d'alcool, aucune drogue. Et même si on prend des médicaments, il faut être certain de demeurer attentif et avoir la maîtrise de toutes ses facultés , explique-t-il.

M. Garneau affirme que les mêmes précautions valent pour ce qui est de la vitesse.

Dans un premier temps, il est important de respecter les limites de vitesse et d'ajuster sa conduite selon son niveau d'expérience et les conditions, que ce soit avec la neige, l'obscurité ou le verglas. Il faut toujours se laisser une marge de manoeuvre pour pouvoir réagir à temps , conseille-t-il.

Gilbert Vigier et Michel Garneau notent qu'il existe des initiatives pour sensibiliser les motoneigistes aux dangers de cette pratique.

Gilbert Vigier rappelle que l'association Snowman, qui regroupe tous les clubs de motoneige du Manitoba, mène de nombreuses campagnes de sensibilisation sur les dangers de la vitesse et de la consommation d'alcool.

Dans les abris pour se réchauffer, il y a des affiches qui rappellent de ne pas boire et d'éviter la vitesse. On fait aussi des efforts pour bien marquer les pistes afin que les gens soient capables de s'arrêter lorsqu'il le faut et qu'ils soient au courant lorsqu'il y a un virage à l'horizon. On fait tout notre possible , note-t-il.

Gilbert Vigier insiste sur le fait que la responsabilité première incombe aux motoneigistes, qui doivent respecter les règles.